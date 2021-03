MIAMI, Estados Unidos. ─ La Alianza Euro-Cubana por la Democracia, organización integrada por cubanos radicados en España y Bélgica, denunció la manipulación de la que fue objeto el diálogo sostenido hace dos semanas entre artistas de la Isla y representantes del Parlamento Europeo, y que fuera presentado ante la opinión pública como una intervención ante ese organismo.

En carta abierta enviada a los eurodiputados Dita Charanzová y Leopoldo López Gil, los exiliados lamentaron que el evento no hubiese tenido espacio a través de los canales oficiales de comunicación del bloque.

“Lo que presenciamos fue una reunión virtual organizada en el sitio web de Prisoners Defenders, una ONG española. Fue anunciado con gran pompa como un evento oficial del Parlamento Europeo, pero no apareció en ningún otro lugar que no fuera el canal de YouTube de Prisoners Defenders y se reprodujo en blogs y medios independientes”, señaló la organización.

Asimismo, la Alianza Euro-Cubana por la Democracia lamentó las conversaciones sostenidas ese mismo día entre representantes de la Unión Europea y la dictadura cubana.

“Exigimos que se aclaren sobre este hecho, y en el caso de que fuera tergiversado o manipulado para que se pongan excusas”, puntualiza la misiva, firmada por Léo Juvier-Hendrickx, portavoz de BelgoCuba y de la propia Alianza Euro-Cubana.

A continuación, reproducimos íntegramente la carta de la Alianza Euro-Cubana por la Democracia.

Miembros del Parlamento Europeo,

Eurodiputada Dita Charanzová

Eurodiputado Leopoldo López Gil

Grupo ECR

Renew Europe Group

Grupo EPP

El 26 de febrero la Unión Europea y Cuba realizaron su tercer diálogo de Derechos Humanos donde ambas partes ratificaron su voluntad de seguir colaborando y haciendo cumplir el PDCA, como se anuncia en este comunicado de prensa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage /94032 /eu-cuba-encuentro-informal-dialogo-sobre-derechos-humanos_en . Al mismo tiempo, en la comunidad de exiliados y en los medios cubanos independientes se anunció un diálogo entre exiliados cubanos y artistas con el Parlamento Europeo denominado “Patria y Vida”. De hecho, lo que presenciamos fue una reunión virtual organizada en el sitio web de Prisoners Defenders, una ONG española. Fue anunciado con gran pompa como un evento oficial del Parlamento Europeo, pero no apareció en ningún otro lugar que no fuera el canal de Youtube de Prisoners Defenders y se reprodujo en blogs y medios independientes. Tanto la eurodiputada Dita Charanzová como el eurodiputado Leopoldo López Gil participaron en este «reencuentro». Como miembro de la comunidad cubana exiliada en Bélgica, y portavoz de BelgoCuba, y la Alianza Euro-Cubana por la Democracia, ambas organizaciones prodemocráticas en Bruselas, exigimos que se aclaren sobre este hecho, y en el caso de que fuera tergiversado o manipulado para que se pongan excusas.

El evento fue transmitido en los medios de comunicación del exilio como un encuentro oficial con el Parlamento Europeo y como el tercer diálogo oficial sobre derechos humanos. Daba a los cubanos la impresión de que los artistas de la nueva canción de éxito «Patria y Vida» estaban hablando en el diálogo oficial que se estaba celebrando al mismo tiempo a puerta cerrada entre Eamon Gilmore, en representación de la UE, y María del Carmen Herrera Caseiro en representación de la Dictadura cubana.

Como observadores de la política UE-Cuba y activistas en Bruselas, consideramos de mal gusto esta manipulación, o la falta de comunicación oficial, y algo que ha perjudicado a la causa cubana y a nuestra comunidad. Nos sentimos engañados. No vimos ninguna comunicación oficial, ni comunicados de prensa oficiales del Parlamento Europeo, ni del grupo Renew Europe, ni del Grupo PPE. No se emitió en ninguno de sus canales oficiales. Si esto se publicitó y difundió como un evento importante para la comunidad cubana, y si no fue simplemente un “show” para distraer la atención de lo que realmente estaba pasando, consideramos que se deben hacer aclaraciones al respecto. ¿Qué resoluciones se tomaron de este evento? ¿Qué puede concluir la comunidad de exiliados cubanos de este evento?

Con la esperanza de que esta carta sea el comienzo de un diálogo honesto, reciba mis más distinguidos saludos,

Léo Juvier-Hendrickx

Portavoz de BelgoCuba

Alianza Euro-Cubana

