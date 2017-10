Morúa: ningún candidato opositor pasó filtros para las ‘elecciones’ municipales en Cuba

LA HABANA, Cuba.- El proceso de nominación de candidatos para las “elecciones” municipales del próximo 26 de noviembre culminó hoy en todo el país, sin que ninguno de los postulantes independientes adscritos a la plataforma ciudadana #Otro18 resultara nominado, informó a Efe su portavoz, Manuel Cuesta Morúa.

Más de 170 candidatos vinculados a #Otro18 se postularon de manera independiente, aunque sólo 53 dieron a conocer sus nombres en listados públicos y ninguno ha salido nominado como candidato en los próximos “comicios” municipales, que son el pistoletazo de salida del proceso electoral que culminará con el relevo de Raúl Castro en el poder.

“Algunos fueron detenidos para no poder acudir a las asambleas de nominación donde se iban a postular, a otros las autoridades municipales no les avisaron del día de la asamblea para que no se presentaran, e incluso tampoco a sus vecinos más cercanos para que no se enteraran por otras vías”, contó el disidente Cuesta Morúa.

También denunció que la policía se presentó en algunas asambleas de nominación para coaccionar a las personas en su voto y que en el municipio de Aguada (provincia de Cienfuegos), las autoridades “robaron” el voto ya que los vecinos postularon al candidato independiente Michel Piñero, pero cambiaron su nombre en el acta final.

Además, cinco de esos 53 candidatos han sido juzgados con delitos “prefabricados” para evitar que pudieran entrar en el juego electoral, como sucedió en el municipio de Perico (Matanzas) a Armando Abascal, procesado por “instigación a delinquir”, dijo Cuesta Morúa.

Según el portavoz de #Otro18, lo único que hizo Abascal fue dirigirse a las autoridades locales, a petición de sus vecinos, para solicitar el restablecimiento de los servicios de agua y luz tras el paso del huracán Irma, sin reclamos políticos.

A pesar de no haber confirmado a ninguno de los candidatos independientes, Cuesta Morúa se mostró satisfecho porque, según destacó, se ha cumplido uno de los objetivos de #Otro18, que era demostrar que las voces independientes cuentan con respaldo popular.

“Hemos actuado desde la ley y respetando la ley. Han sido las autoridades cubanas las que han violado las leyes para impedir que otras voces entren en el juego político”, afirmó.

La ley electoral cubana sólo permite las candidaturas de personas no vinculadas al Partido Comunista de Cuba en el nivel municipal, y deben postularse de manera independiente, ya que otro partidos políticos son ilegales.

Las “elecciones” municipales estaban previstas para el 22 de octubre, pero se pospusieron tras el paso del huracán Irma y se amplió el plazo para celebrar las asambleas de nominación de candidatos a delegados (concejales), que tienen lugar a mano alzada en cada circunscripción electoral.

Concluidas dichas asambleas, las biografías y fotos de los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular se publicarán a partir del próximo 1 de noviembre para que los conozcan sus electores.

El próximo 26 de noviembre los cubanos elegirán a los delegados municipales por un periodo de dos años y medio, y en una segunda vuelta el 3 de diciembre en aquellas circunscripciones en las que ninguno de los aspirantes obtenga más del 50 % de los votos.

De estos elegidos saldrá la mayoría de los candidatos a las “elecciones” provinciales y a las generales -en fecha aún no anunciada-, y en esas últimas se elegirá, con un mandato de cinco años, a los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), órgano que ratifica al gobernante del país.

Raúl Castro ha reiterado que se retirará del cargo en febrero de 2018 y aunque no ha habido ningún anuncio oficial es previsible que su sucesor sea el actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel.

(EFE)