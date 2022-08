MIAMI, Estados Unidos. – Tras las medidas anunciadas este lunes por el régimen cubano con el presunto fin de revertir “la compleja situación económica” que atraviesa el país, los cubanos han reaccionado en redes sociales generalmente expresando sus dudas y falta de confianza.

Este lunes, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, informó que las empresas mixtas podrían vender en la red minorista de Cuba, inicialmente solo en las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible).

Además, en la Mesa Redonda se informó que el Gobierno de la Isla apostaría por la inversión extranjera y priorizará a compañías que llevan más tiempo en el país. Según se dijo en el programa estatal, se realizará un levantamiento de tiendas en el país que se puedan incorporar a la red de tiendas.

De manera selectiva el Gobierno creará empresas mixtas para realizar actividades de comercio minorista, cuyo objetivo será, además, lograr mayor eficiencia en el sector.

El comercio minorista solo permitirá empresas mixtas, mientras que al comercio mayorista se podrá acceder como asociación internacional, empresa mixta y siempre que esté en correspondencia con las políticas del régimen se permitirán empresas con capital 100% extranjero.

Tras darse a conocer las nuevas medidas, el usuario de Facebook Mario Alexis Rueda Clapera se mostró escéptico y dijo que los resultados debían verse en la calidad de vida de la población. También opinó que las autoridades del régimen estaban “metiendo cabeza por aquí, cerebro por allá”, pero no había “nada de mejoras”

“El azúcar a 100 CUP, la carne puerco…. en fin… ¿Cuándo vendrá una [medida] para el pueblo? ¿Qué tiempo más esperaremos?”, se preguntó.

Por su parte, José Fontela Moreno fue resumiendo los puntos esenciales de la Mesa Redonda de este lunes, en la medida que las autoridades del régimen iban anunciado las nuevas medidas.

Fontela Moreno dijo que las medidas no implicaban libertad económica para los cubanos, sino que estaban “orientadas a atraer inversión extranjera (money pa la dictadura), con posibilidades que ahora van más allá del sector de los servicios, y que se extenderían a la producción en Cuba de bienes por parte de productores nacionales”.

Asimismo, el usuario analizó la intervención en la Mesa Redonda de la ministra de Comercio Interior. “Dice Díaz que las medidas van orientadas a abastecer la red minorista en MLC (más money pa la dictadura) y que se busca revertir los beneficios en la red en pesos cubanos. Lo mismo que dijeron cuando abrieron las tiendas en MLC, jaja”.

Por su parte, el cuentapropista cubano Oniel Díaz Castellanos, un egresado del Instituto de Relaciones Internacionales del régimen cubano, lamentó que la frase “inversión extranjera” se hubiera repetido “tanto” en la Mesa Redonda en detrimento de “sector privado nacional”.

“Probablemente los empresarios extranjeros radicados en Cuba o que llevan años comerciando con nuestro país estén de fiesta con las noticias de hoy. Yo, empresario cubano privado, no lo estoy. Y no se trata de alguien que se resiente porque lo han dejado fuera del negocio. Si no de uno que se pregunta en términos también políticos si es preferible dar más espacio a formas privadas foráneas que a las nacionales”, escribió.

