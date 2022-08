MIAMI, Estados Unidos. — Una madre de cuatro niñas menores de edad en la provincia de Camagüey denunció el abandono del que ha sido víctima por parte de las autoridades de ese territorio.

Se trata de María Rodríguez Carmenate, quien sobrevive junto a sus hijas en una local que ocupó hace seis años por no tener donde vivir.

“Llevo una pila de años en la misma situación (…) Yo me metí aquí porque tenía necesidad, porque estaba con mis cuatro hijas rodando y no tenía vivienda. Aquí llevo seis años esperando una solución, pero no han encontrado solución para mí”, declaró la madre a CubaNet.

La mujer, que padece de epilepsia, dijo sentir temor por su futuro y el de sus hijas. Ella vive con el miedo de que el Estado la desaloje.

“Yo no sé si le Estado un día me saca de aquí que va a ser de la vida de mis hijas. ¿Qué voy a hacer yo? (…) Yo soy una persona enferma. Yo tengo una epilepsia generalizada”, expresó Rodríguez Carmenate a este diario.

La mujer asegura haber pedido ayuda en varias ocasiones a las autoridades del Partido y del Gobierno en Camagüey, pero su caso nunca ha recibido una respuesta favorable. Asegura, incluso, que funcionarios locales le han recriminado el haber quedado embarazada cuatro veces.

“Si mis hijas se quedan en la calle, si el Estado cubano un día me saca de aquí, yo creo que yo me muero”, lamentó la mujer.

Por si fuera poco, las autoridades han amenazado con retirarle la chequera debido a que su hija de cuatro años ya va a la escuela.

“Yo tengo mis cuatro hijas. Soy yo sola. Mis hijas no ingresan un salario porque todas van a la escuela”, añadió.

María Rodríguez Carmenate tampoco tiene la posibilidad de comprar una casa debido a los bajos ingresos que recibe.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.