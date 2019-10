Migrantes cubanos en México: “No hay que ir para EE.UU. aquí se vive igual o mejor”

MIAMI, Estados Unidos.- Algunos migrantes cubanos en México se han acoplado tanto a la vida en ese país que aseguran que se quedarán en “busca del sueño mexicano”, en vistas de que cruzar a Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil.

De acuerdo a una nota de la agencia de noticias EFE, los cubanos varados en Juárez, ciudad fronteriza de México con El Paso (Texas), se integran cada vez más a la vida social y económica del país.

“Cruzamos por Reynosa (nororiental estado mexicano de Tamaulipas) y nos sacaron por acá, por El Paso (Texas). Y ya estamos aquí en Juárez, nunca habíamos conocido Juárez y ya estamos aquí y nos han atendido como si fuéramos de México”, dijo a la agencia el cubano Agustín Duvergel.

Como él, hay otros migrantes cubanos que ante la imposibilidad de llegar a Estados Unidos no se cierran a la oportunidad que tienen en frente. Para José Luis Cruzalta su objetivo “era cruzar a Estados Unidos, pero bueno, no se pudo y no se puede. Tengo corte ahora, pero yo hoy decidí quedarme aquí, yo me quedo aquí en Juárez”.

Cruzalta llegó a la frontera mexicana con la intención de cruzar a Estados Unidos, pero “luego de convivir con los mexicanos y probar la vida de Ciudad Juárez por varios meses ha decidido declinar por su solicitud de visa humanitaria y comenzar el ´sueño mexicano´”.

“No hay que ir para allá (EE.UU.), aquí se vive igual o mejor que de aquel lado, menos sacrificio, sin meterte en problemas, aquí no hay problemas de ningún tipo, aquí se pueden quedar, hay trabajo suficiente para todo el mundo, nada más es disposición y ganas de trabajar, con eso nada más”, aseguró a EFE.

Los migrantes cubanos se han instalado en Ciudad Juárez, y en algunas otras fronterizas con Estados Unidos después de que el Gobierno mexicano les “otorgara facilidades para residir y laborar en la frontera a visitantes o refugiados que por razones humanitarias estén aguardando en el territorio nacional mientras se resuelve su situación legal”.

“A todos los cubanos nos ha dado trabajo y todos estamos trabajando. El que no trabaja en una maquila trabaja en una zapatería, en cualquier parte, pero nos sentimos bien acá”, aseguró Duvergel.

Desde octubre de 2018 se registró un fuerte aumento del flujo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que llegan a México desde Guatemala con el objetivo de llegar a Estados Unidos.