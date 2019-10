MIAMI, Estados Unidos. – Miguel Borroto, opositor cubano que desde hace varios años se dedica a fotografiar a las Damas de Blanco, se encuentra detenido desde hace nueve días en la Oncena unidad de la policía de San Miguel del Padrón, en La Habana. Allí, según fuentes a la que tuvo acceso Radio Televisión Martí, ha sido víctima de golpizas y torturas por parte de agentes del régimen.

Durante su arresto, el hombre fue golpeado salvajemente por la policía, que allanó su vivienda. Sin embargo, los abusos han continuado en prisión, donde ha llegado a ser torturado.

“Volvieron a propinarle una brutal golpiza (…) ocasionándole lesiones (…) fuertes laceraciones en las muñecas”, aseguró a Martí el ex preso político Ángel Moya.

El testimonio de Moya, quien recibió la información de un activista de UNPACU que compartió prisión con Borroto, fue confirmado por el periodista Boris González Arenas.

“Tenía el pómulo derecho negro, me mostró marcas de golpes en los hombros, y en el pecho le dieron una patada. Además, las marcas de las esposas. A mí me han apretado las esposas, pero nunca he visto las laceraciones que él tiene en las muñecas. Me dijo ‘Zaqueo, me metieron la cabeza tres veces en una cisterna con las esposas puestas, y me decían que me iban a matar’”, reveló González Arenas en Diario de Cuba.

Algo similar declaró el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien dijo haber visto a Borroto en muy malas condiciones.

“Estaba súper golpeado, fula. Lo vi, hablé con él y me contó que fue a buscarlo un seguroso en el momento en que estaba lavando en su casa, le dieron una patada por el pecho, lo metieron en un vehículo y después le metieron la cabeza en una cisterna como tres o cuatro veces y le dieron patadas”, señaló el activista.

Según Fuentes, Borroto, que ya cumplió tres años de prisión y salió en libertad en mayo de este año, será trasladado a la prisión de Valle Grande.

Actualmente, Miguel Borroto es miembro del Movimiento Libertad Democrática para Cuba.