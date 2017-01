Cubanoamericano es confirmado asesor de Trump en política

MIAMI, Estados Unidos.- El cubanoamericano Carlos Díaz-Rosillo ha sido confirmado con Director de Políticas y Coordinación Interagencias en la Oficina del Asesor Principal del Presidente en Política.

El académico de la prestigiosa Universidad de Harvard, según declaraciones a The Harvard Crimson, ahora se enfocará en la ejecución de la política doméstica y económica, asegurándose de que la nueva administración las implemente correctamente.

Díaz-Rosillo formó parte del equipo de transición del ahora presidente Donald Trump, tras la elección de este último, para asuntos de autoridad ejecutiva. Posee una amplia experiencia en lo que a poder presidencial, acción administrativa, proceso de toma de decisión políticas y liderazgo ejecutivo se refiere.

Nacido en Miami, Díaz-Rosillo renunció a su puesto en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard donde impartía las conferencias “Government 1359: The Road to The White House”.

“Estoy muy emocionado y honrado de que me hayan pedido unirme a la administración. He estado estudiando, leyendo, enseñando y escribiendo acerca de la presidencia de los Estados Unidos, de manera que es una gran oportunidad para aplicar lo que he estado haciendo por décadas”, declaró Díaz-Rosillo.