Cubano varado en Colombia lleva 17 días durmiendo en el aeropuerto

MIAMI, Estados Unidos.- Un joven cubano lleva 17 días viviendo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia, en un limbo legal, después de haber sido declarado inadmisible en México, e incluso Cuba, informó 14yMedio.

Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao, un pinareño que residió 6 años en Ecuador, decidió a principios del mes de octubre emprender su camino a Estados Unidos. Sin embargo, su travesía, que incluía varios países suramericanos como Colombia, terminaría en México, desde donde pensaba llegar a tierras estadounidenses.

Pero una vez en Cancún, puerto por el cual decidió ingresar al país azteca, las autoridades encontraron irregularidades en su documentación y lo devolvieron a Colombia. Una vez en el aeropuerto de El Dorado, y tras declararse cubano, la aduana colombiana lo envió a la Isla, pero allí fue declarado “no admisible” y tuvo que regresar a Colombia.

Desde entonces Gutiérrez Bacallao vive en el aeropuerto de Bogotá esperando que su situación legal se resuelva. La legislación migratoria cubana determina que un nacional pierde su residencia permanente en la Isla si pasa más de 24 meses en el extranjero; y a partir de ese momento necesita un permiso de entrada que el Gobierno puede, o no, conceder en base a motivos que pueden ser económicos, pero también políticos.

De acuerdo a Gutierrez Bacallao, en Cuba le dijeron que tendría derecho a ser admitido en el país “después de ocho años de haberme ido, cosa que no entiendo”.

El joven ha solicitado a las autoridades colombianas que lo dejen entrar al país “para poder nombrar un abogado, hacer algunos trámites” y tratar de solucionar su situación, pero “las autoridades (colombianas) no han dado respuesta aún”.

“No me han dado respuesta ninguna de qué van a hacer conmigo. No tengo nacionalidad ni residencia en ningún país, solo en Cuba. Mi Gobierno no me admite en mi país, ya no sé de dónde soy”, explica.