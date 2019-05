Cubano absuelto de terrorismo se declara “guevarista” para regresar a la isla

MIAMI, Estados Unidos. – El ciudadano cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, absuelto del delito de terrorismo por las autoridades colombianas, volvió a ser deportado a Cuba luego de que las autoridades de la isla frustraran un primer intento de repatriación.

Ante esa situación, el hombre se ha declarado “guevarista” y “revolucionario” para que el régimen cubano acepte su regreso.

“Se han aprovechado de mi causa social y mi ideología guevarista para usarme como pieza de juego en todo este circo de politiquero sucio y corrupto. Me considero una persona normal, trabajadora y luchadora que se encuentra en una avalancha de juegos políticos macabros”, aseguró Gutiérrez en un video publicado por Diario de Cuba.

El hombre fue deportado a Cuba el pasado 24 de mayo y, poco después de arribar a la isla y ser atendido por oficiales de inmigración, fue interrogado por agentes del Ministerio del Interior.

“Me dijeron que de la manera que había entrada al país de forma ilegal y podía dañar la seguridad nacional. Me preguntaron quién me había llevado así. El Gobierno de Cuba hizo un reporte y pusieron una multa a Avianca por haberme transportado con un pasaporte vencido y no haber cumplido los protocolos de navegación”, señaló el ciudadano.

Gutiérrez pidió “de corazón” a las autoridades cubanas que lo dejaran entrar al país, pues, según dice, “no tiene a donde ir”.

Además, el hombre negó haber estado involucrado en ningún tipo de acto terrorista en Colombia, hecho del que se le acusó hace varios meses.

“Nunca he planeado ni he querido atentar con ningún alto terrorista (…) Un juez determinó que soy una persona común y corriente que cometió un error como cualquier otro y me absolvió”, recordó Gutiérrez, quien se definió como “un luchador por las causas sociales y trastornado por el veneno de Internet y por el abandono de la familia”.