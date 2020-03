Régimen justifica gestión ante coronavirus y minimiza crisis sanitaria mundial

MIAMI, Estados Unidos. – Hasta hoy la prensa oficial cubana ―desde los diarios digitales de cada provincia hasta el periódico Granma y la televisión estatal― han preferido minimizar las potenciales consecuencias de la pandemia de coronavirus en la Isla.

Mucho más que informar efectivamente sobre las medidas necesarias para evitar el contagio por COVID-19, la prensa oficial cubana ha escogido criticar la gestión de los países capitalistas ante la pandemia por el nuevo coronavirus y justificar al régimen cubano, que ha mantenido las fronteras de la Isla abiertas, a pesar de la exigencia popular cada vez más generalizada sobre el cierre de puertos y aeropuertos.

El régimen cubano, encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, no solo ha mantenido a través de voceros del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que todavía “no es prudente” las medidas de cierre exigidas por la ciudadanía, sobre todo en redes sociales, sino que también ha desatendido el reclamo de un número cada vez mayor de padres, que piden la clausura temporal de las escuelas para evitar el contagio de sus hijos.

En cambio, Granma publica este 20 de marzo:

“Diversas son las fake news (noticias falsas) que sobre el nuevo coronavirus se mueven en las redes sociales por estos días. Circulan, sobre todo por Facebook y WhatsApp, carteles que difunden mentiras disfrazadas de buenos consejos para evitar el contagio, artículos sin aval científico, y audios de supuestos especialistas vaticinando un tipo de fin del mundo, como el de cierta ‘bióloga’ que arremete contra todo el Plan cubano de Prevención y Control de la epidemia COVID-19”.

El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) se refiere al mensaje de una presunta bióloga cubana que se ha difundido de manera viral en la Isla, y que pone en entredicho la gestión gubernamental de la crisis sanitaria mundial y sus posibles repercusiones en la Isla.

Otra vez, el libelo comunista desvía la atención sobre la pandemia y apunta: “El internauta, ante ese vaivén de datos, pudiera creer en una supuesta democracia digital, sin recordar que la información proviene de un espacio político estructurado en términos de poder, y por eso, aunque muchas publicaciones parezcan inocentes, en realidad aspiran a originar el caos”.

Más preocupados por la propaganda política, cuyo tope sobrevino con el auxilio del Gobierno cubano al crucero británico varado en el mar Caribe por tener a bordo varios casos positivos de coronavirus, los periodistas oficialistas de Cuba no se han ocupado de emplazar a la industria nacional, incapaz de proveer al país de jabones, geles desinfectantes y detergentes indispensables para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Una vez más, Granma minimiza la gravedad de la situación sanitaria internacional y fustiga ―cree que fustiga― los sistemas de salud de países desarrollados europeos donde ―esto no lo apunta el diario castrista― la salud de calidad es un derecho gratuito y universal.

¿Por qué el Gobierno cubano espera a detectar la transmisión comunitaria de la enfermedad para cerrar sus fronteras? ¿Qué sentido tiene tomar medidas básicas cuando ya sea imposible evitar males mayores? Las preguntas de los internautas cubanos inundan las redes sociales.

La respuesta de Granma y sus patrocinadores sigue siendo la misma: “Nuestro país no ha decidido cerrar las fronteras. Esta medida no se decide por la situación en el resto del mundo. Las medidas que se van tomando están en relación con el momento en que se encuentra el comportamiento de la enfermedad y su repercusión en la población cubana. Que la OMS haya declarado la enfermedad como pandemia, no necesariamente obliga a cerrar la frontera. En estos momentos el control y vigilancia sobre los viajeros que arriban al país es la medida que corresponde, justificó Pablo Feal Cañizares, el director del Centro de Promoción de Salud y Prevención del MINSAP ante los lectores del diario oficial.

¿Qué va a publicar Granma cuando el coronavirus se propague sin control en Cuba? Que nadie se sorprenda si el libelo alude a la guerra biológica de Estados Unidos contra Cuba o, incluso, al “bloqueo yanqui”.