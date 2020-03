SANTIAGO, Cuba. – Este jueves 19 de marzo, cinco nuevos casos de coronavirus se confirmaron en la Isla. Se trata de cuatro extranjeros y una ciudadana cubana que había visitado recientemente Roma, por su trabajo en cruceros internacionales.

Conforme transcurren los días, las noticias y testimonios provenientes de países como Italia y España son más desoladoras. Otras regiones, como Estados Unidos y países de América Latina, también muestran cifras de fallecidos e infectados que van en ascenso, de forma preocupante.

Mientras tanto, el régimen de La Habana, con sus ya 16 casos confirmados, y casi 400 en observación, se mantiene prácticamente inmóvil, recibiendo turistas, exportando médicos, y negándose rotundamente a cerrar las fronteras y las escuelas.

Ante esto, artistas, opositores cubanos ―dentro y fuera de la Isla― y otros miembros de la sociedad civil han exigido al régimen medidas urgentes que pongan freno a la propagación del nuevo coronavirus en el territorio nacional.

Una de las primeras iniciativas fue una recogida de firmas en redes sociales. Hasta hoy suman casi 1 700 rúbricas que, bajo las etiquetas #YoMeQuedoEnCasa y #CierreDeFronteras, demandan el cierre de las fronteras marítimas y aéreas y la clausura temporal de centros educativos.

Asimismo, los firmantes piden que se ponga en práctica de forma generalizada el teletrabajo y que se garantice el abastecimiento de alimentos, agua, productos de aseo personal, entre otras medidas.

Por otra parte, este 19 de marzo varios opositores invitaron a los cubanos a unirse a la campaña “Pa la Calle”, una jornada dedicada a visibilizar los preocupantes riesgos que penden sobre el pueblo a causa de la irresponsabilidad del régimen.

“No hay comida para permanecer en una cuarentena, no hay vitamina C u otros medicamentos necesarios, no hay jabón ni detergente, no hay nada y permiten la entrada de turistas al país. En Cuba no tenemos cómo enfrentar esta terrible pandemia”, denunció desde Villa Clara la opositora Yanisbel Valido, una de las primeras activistas que se sumó al llamado.

“Que se sepa, aquí no hay nada para luchar contra esta terrible enfermedad, y lo estamos diciendo los que estamos dentro, a la dictadura no le importamos, así que es nuestra responsabilidad no solo protegernos, sino denunciar sus macabras decisiones”, declaró Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también publicó declaraciones acerca del tema: “Recordamos al Gobierno cubano que Cuba es un país con una elevada población adulta, con patologías crónicas”.

La ONG con sede en Madrid igualmente hizo un llamado de atención sobre la alta población carcelaria de la Isla y reiteró la exigencia de liberar a todos los presos políticos y descongestionar las prisiones, de manera que puedan ser atendidas por adecuadamente por el personal sanitario disponible.

Entre tanto, el movimiento opositor Damas de Blanco decidió interrumpir sus acciones por la liberación de los presos políticos, a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Por su parte, Ovidio Martín Castellanos, exprisionero político, miembro de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, mostró gran preocupación por el panorama nacional.

“Tanto los presos políticos como los comunes corren alto riesgo, dadas las condiciones infrahumanas en que vive la población penal. Hacinamiento, pésima higiene, casi nula atención médica, son varias de las principales características de cualquier prisión de este país. Si por alguna razón este virus llega a penetrar en las prisiones, será desastroso”.

El aislamiento social ha sido una de las medidas más eficientes implementadas por la mayoría de los países a donde ha llegado el COVID-19. Sin embargo, los funcionarios del régimen, pese a la crítica situación que atraviesa el país ―especialmente la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene―, afirman que Cuba está preparada para hacer frente a esta pandemia que incluso sin descanso a países altamente desarrollados.

Sin embargo, para el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara no basta con que el régimen adopte el aislamiento social como medida urgente. Según él, no hay condiciones económicas para que las familias cubanas, en su mayoría pobres, permanezcan un mes encerradas en sus hogares.

“Aun pagando el salario completo, no alcanza para nada, ni para comer en días normales, menos en tiempos de coronavirus. Si dictan esa medida, las tiendas colapsan porque no hay aseo, ni papel sanitario, ni pollo, ni nasobuco, no hay nada. Por eso, la gente prefiere ignorar la situación”.

“La mayoría de los cubanos viven del invento, es decir, de buscarse un dólar o dos a diario para darle un poco de picadillo a sus hijos. Estamos en una situación humanitaria crítica. (…) ¿Qué podemos hacer?”, se cuestiona el artista antes de lanzar su propia respuesta: “Pues nada, no queda más que encomendarnos a la suerte y a lo divino, y esperar (a ver) quién sobrevive para seguir luchando por una Cuba libre”, terminó.