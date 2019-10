LA HABANA, Cuba. – Varios medios oficialistas de la Isla anunciaron el pasado miércoles 23 de octubre el comienzo de la inscripción y legalización de los ciclomotores que hasta ahora circulaban de manera ilegal en Cuba. Motorinas de 49 cc que entraron al país de manera “ilegal” y que hasta ahora habían sido perseguidas y decomisadas tendrán la oportunidad de formalizar su estatus.

“Desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 29 de febrero de 2020 será la primera etapa del proceso de inscripción general de los ciclomotores que circulan en el país, según estableció la Resolución 35/2019 del Ministerio del Interior, publicada en la Gaceta Oficial de la República No. 79 ordinaria”, de esta forma se convocó a las personas naturales poseedoras de ciclomotores de combustión interna a presentarse en los registro de vehículos para legalizar sus motos.

“Otra vez paso algo similar a lo que ocurrió con los dólares americanos, muchos cumplieron severas sanciones en la cárcel y después el gobierno lo legalizó. A mí me decomisaron una motorina de 49 cc y ahora van a permitir legalizarlas y ponerle chapa. Entonces, ¿qué pasará con todos los que sufrimos el trago amargo y perdimos el dinero? Esto solo pasa en Cuba”, declaró a CubaNet Jorge Hernández, a quien le decomisaron una motorina marca Avispón en 2018.

Según el teniente coronel Mario Ríos Labrada, jefe Departamento Nacional de Registro de Vehículo de la Dirección Nacional de Tránsito, “teniendo en cuenta que los medios que se asentarán en la primera etapa violaron las normas de importación, su inscripción es excepcional y por única vez, por ello están obligados a concurrir en este término. Los que no lo hagan pierden la oportunidad de regularizarse, por lo que no serán inscriptos y, por tanto, no podrán circular”.

Ciclomotor (Foto del autor) Ciclomotor (Foto del autor)

Labrada explicó que, “para una segunda etapa (desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril de 2020), se convoca a las personas jurídicas poseedoras de ciclomotores de combustión interna, incluido el sector diplomático; para la tercera (desde el 4 de mayo de 2020 hasta el 27 febrero de 2021) a las personas naturales poseedoras de ciclomotores eléctricos, y una cuarta y última (desde el 1ro. de marzo hasta el 31 de mayo de 2021) a las personas jurídicas poseedoras de ciclomotores eléctricos, incluido el sector diplomático”.

Por otra parte, el Coronel detalló que “serán todos aquellos con apariencia de motocicleta o de bicicletas eléctricas, así como los de tres y cuatro ruedas. No se inscriben las carriolas eléctricas, bicicletas eléctricas de juguete y los segway (vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas), estos deben cumplir el artículo 117 de la Ley 109 Código de Seguridad Vial, es decir, no podrán circular por la calzada, y deben hacerlo en zonas de recreación o en vías cerradas a tal efecto. Al terminar el proceso en cada etapa solo podrán circular los ciclomotores que hayan realizado la inscripción y que, por tanto, posean las chapas de identificación”.

Los requisitos para presentarse a la inspección técnica son:

Presentar el ciclomotor para realizar inspección, en buen estado técnico y de limpieza (Debe tener en buen estado el aditamento para la colocación de la chapa).

Llevar 45.00 pesos en sellos de timbre: $40.00 por la inscripción inicial (Incluye la licencia de circulación y chapa de identificación) y 5.00 por la pegatina.

Entregar la documentación correspondiente: Factura de compra o contrato de compraventa emitido por la entidad comercializadora, para los adquiridos en el país. Modelo de solicitud de inscripción, emitidos por la Aduana General de la República, para los importados, y los que no posean la documentación anterior o ésta conste a nombre de otra persona, deberán realizar una Declaración jurada.

Los ciclomotores adquiridos en entidades comercializadoras o que sean importados, a partir del año natural posterior al inicio del proceso, solo pueden ser inscritos por la persona, a cuyo favor se emitió la factura o contrato de compraventa, o el modelo de solicitud de inscripción inicial, según sea el caso.

Entre los años 2017 y 2018 el gobierno comenzó una “cacería de brujas” arremetiendo contra las motorinas de combustión interna. Muchos cubanos fueron víctimas de decomisos y perdieron sumas importantes de dinero al haber adquirido estos vehículos.