MIAMI, Estados Unidos.- A los gritos de “esto no es Cuba, tampoco Venezuela. Esto es Bolivia y Bolivia se respeta”, estudiantes bolivianos se manifestaban este jueves en la noche a las puertas de la universidad pública más grande La Paz, la capital boliviana, en rechazo a los resultados de las elecciones del pasado domingo en la nación suramericana, informó Infobae.

“Resistencia, resistencia”, cantaban los jóvenes bolivianos ante la represión de la policía nacional, que disparó gases lacrimógenos para intentar dispersarlos. “Esto no es por plata. Esto es porque queremos que Bolivia se respete”, dijo un joven ante las cámaras del citado medio.

Otra joven, por su parte, aseguró que el país estaba a las puertas de una crisis que había que combatir, porque si no iba a ser muy difícil salir después. “En Bolivia estamos empezando una crisis. El día de mañana no podremos escapar. Nos quieren asesinar. Somos jóvenes que estamos estudiando, pero de qué nos va a servir estudiar si el día de mañana no vamos a tener un título universitario, si el día de mañana ni siquiera nos pueden dar trabajo. Hasta la OEA dijo que sería recomendable ir a una segunda vuelta”.

Ante los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Bolivia, en las que Evo Morales se declaró ganador antes incluso de terminar el conteo de boletas, el estallido social en el país ha ido escalando, pues la oposición no acepta el resultado, el que aseguran fue manipulado por el gobierno.

Carlos Mesa, el candidato opositor reiteró que no reconocerá los resultados, dado que sufrieron una “alteración vergonzosa y grosera”, dice la nota de Infobae, y pidió que la gente siga en las calles.

“El MAS (partido de gobierno) no quiere aceptar ninguna modificación de esta alteración vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo 20 de octubre”, denunció Mesa.

Y continuó: “Quiero decirles primero que no se desanimen. Segundo, que se mantengan en acción. Tercero, que estoy con ustedes, que estas movilizaciones pacíficas y democráticas no deben terminar. Lo que ha ocurrido es algo que todos esperábamos. Sabíamos de la testarudez del presidente y el gobierno, y sabemos de nuestra fortaleza para seguir adelante”.

Por su parte, en el bastión de la oposición boliviana en Santa Cruz, miles de personas se manifestaron en rechazo a los resultados electorales a los gritos de: “El pueblo unido jamás será vencido”, y con carteles: “Fraude electoral”, “fuera Evo” y “dictador vas a caer”.

Los manifestantes dijeron que no aceptaban los resultados en los que Evo Morales, por cuarta ocasión, se había declarado vencedor de las elecciones. “No aceptamos estos resultados. Es evidente el fraude. Bolivia le dijo a él (Evo Morales) que no. Él no debería haberse presentado como candidato”.

“Estamos en lucha por la democracia y hartos de la dictadura”, aseguró otro manifestante.

Tras un cuestionado escrutinio, Evo Morales declaró al pueblo de Bolivia que había ganado las elecciones presidenciales el pasado domingo, incluso cuando le fue exigido ir a balotaje con el opositor Mesa.

“Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, junto a la comunidad democrática internacional, sólo reconocerán resultados que reflejen realmente la voluntad del pueblo boliviano”, advirtieron los cuatro países en un comunicado el jueves.