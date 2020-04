LA HABANA, Cuba. – Más del 70 por ciento de los cubanos no desean proseguir con el sistema actual de partido único, el Partido Comunista, según reveló un sondeo realizado por la iniciativa Compromiso Democrático.

La información fue revelada este martes por Leticia Ramos Herrería desde una directa en su perfil de Facebook. La integrante de las Damas de Blanco y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en Matanzas, informó además que desde el mes de febrero del presenta año se encuestaron un total de 17 mil 478 personas en todas las provincias y en el Municipio Especial Isla de la Juventud.

Las encuestas fueron anónimas y se efectuaron en dos etapas: la primera el 29 de febrero en once provincias del país y abarcó a 4 201 personas; la segunda ronda, de verificación de los datos, abarcó todas las provincias y a 13 mil 277 sondeados.

La mayoría de los encuestados fueron jóvenes, explicó Ramos Herrería, y muchos no están de acuerdo con el régimen actual en Cuba. También expuso que las personas entre los cuarenta y cincuenta años en su mayoría están de acuerdo el sistema pluripartidista.

La encuesta fue aleatoria y anónima, y en ella participaron 87 encuestadores “que no estuvieran marcados por el régimen para evitar que la Seguridad del Estado impidiera su trabajo” y realizaron el trabajo lejos de sus barrios; la identidad de estos encuestadores se mantendrá en el anonimato por su seguridad.

(Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía)

Uno de los el diseñadores de la encuesta ‒quien prefirió el anonimato‒ declaró que esta ha sido una gran indagación, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo por la oposición de una dictadura, “las condiciones han sido las peores”, describió.

“Creo que esta encuesta nacional ya es un éxito ‒añadió‒ aunque aún no se ha terminado de procesar todos los datos. Se hizo con bastante rigor científico y logramos hacerla los sábados 29 de febrero y 7 de marzo sin que la Seguridad del Estado sospechara. Estas preguntas se les realizaban a las personas dentro de una conversación que establecían los encuestadores anónimos en lugares públicos, colas de tiendas o mercados. Los encuestados no se daban cuenta que estaban siendo encuestados. Desgraciadamente tuvimos que utilizar ese método para que el porcentaje de abstención no fuera alto, de lo contrario, muchos encuestados se hubieran espantado y tal vez hasta el G2 se hubiera enterado de esta encuesta”.

En total, catorce organizaciones políticas, gremiales y profesionales desarrollaron el sondeo, entre ellas: el Frente Antitotalitario Unido (FANTU), el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, las Damas de Blanco, la Alianza Sindical Independiente de Cuba, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento Opositor por una Nueva República, el Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo y el Club de Escritores y Artistas de Cuba.

Ramos Herrería refirió además que este es un sondeo que no se realizaba desde hacía muchos años. Asimismo, recalcó la importancia del Compromiso Democrático, iniciativa fomentada desde octubre de 2019 y que logró aglutinar a varias organizaciones de la sociedad civil en un objetivo común: derrotar a la dictadura.

“Lo más importante para nosotros son los resultados del pueblo pero también la unión que hemos logrado diferentes organizaciones que, a pesar de tener distintas opiniones, distintos proyectos dentro de las filas de la oposición, hemos coincidido en una sola idea: en que tenemos que estar unidos para acabar de derrotar a esta dictadura, cueste lo que cueste, pase lo que pase y que es nuestra prioridad”, sentenció.

El éxito de la encuesta es una muestra de la importancia de la unidad: “Los intereses detrás, delante va la patria; y cuando nosotros tengamos eso presente, entonces Cuba dejará de ser una dictadura, entonces Cuba sonreirá a la democracia”, afirmó.

En los próximos días, Compromiso Democrático publicará un informe con todos los resultados.