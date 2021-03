Pancho Céspedes: los cubanos “no tenemos Patria porque está secuestrada”

MIAMI, Estados Unidos.- El cantautor Francisco “Pancho” Céspedes se unió este fin de semana al ayuno que varios jóvenes cubanos iniciaron en Ciudad de México, en solidaridad con los más de 60 activistas que dentro de Cuba mantienen una huelga de hambre por la escalada represiva que el régimen ha desatado contra miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Ustedes los jóvenes me han enseñado que no te puedes morir sin dejar de sacar lo que tienes por dentro y has acumulado tanto tiempo”, dijo el cantante y compositor, radicado desde la década del 90 en México.

Durante una transmisión en vivo de CubaNet por la red social de Facebook, Céspedes aseguró que siempre trata de mantenerse al lado de la juventud, por que esta “es la que cambia el mundo”.

Me he contagiado con ustedes y no sé lo que pueda aportar yo, pero me siento seguro al lado de ustedes, me siento protegido por muchas cosas, y sobre todo me siento agradecido, porque me han hecho sacar esta parte de Pancho que estaba medio escondida”, señaló.

Céspedes habló de la situación actual en Cuba, donde hasta el arte y la música, dos de sus pasiones, “están secuestradas, manipuladas, y la Isla, el archipiélago no es nuestro”.

Asimismo, manifestó que a pesar de que muchos cubanos hablan de Patria, “nosotros no tenemos Patria, la tenemos que tener a nivel emocional, en el corazón, porque la Patria la tienen también ellos en sus manos”.

En el ayuno participaron además el periodista José Raúl Gallego, los jóvenes estudiantes Luis Gabriel, Anett, Hilda Landrove, la periodista Claudia Padrón Cueto, Nelson, representante de Andarte en Camagüey, y la curadora de arte Anamely Ramos.

En la directa Ramos explicó que el ayuno “es en solidaridad con los miembros de UNPACU y también con otras organizaciones que se encuentran sin consumir alimentos. Son ya 65, algunos fuera de Cuba, hay algunos que ya presentan problemas de salud grave”.

