José Daniel Ferrer sobre huelga de hambre: “La solidaridad es vital”

LA HABANA, Cuba. ─ “Estamos seguros de que si obtenemos el suficiente apoyo, la suficiente solidaridad, el régimen va a tener que levantar el cerco en torno a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)”, declaró José Daniel Ferrer García a CubaNet pasados cuatro días de la huelga de hambre que mantienen él y otros 43 activistas en protesta por la reciente ola de represión del régimen contra la organización y su labor humanitaria.

El coordinador general de la UNPACU resaltó que la organización siempre ha sido recíproca con otros grupos y personas víctimas de represión, apoyándolos mediante huelgas, marchas, protestas, ayunos; “y cuanto más firme y decidida es la protesta de otro grupo, pues más fuerte es nuestra solidaridad”.

“La solidaridad es vital (…) es una cuestión de consciencia, de deber. No siempre recibimos la misma, ni siquiera parecida a la que nosotros brindamos, pero no nos quejamos por eso, porque la damos de corazón y no a cambio de nada. Así lo vamos a hacer siempre”.

Precisamente, gracias al apoyo recibido en enero del presente año, cuando algunos miembros de la UNPACU comenzaron una huelga de hambre, a los tres días de iniciada el régimen suspendió el cerco policial contra la sede.

“Trabajamos dos meses sin asedio policial. Estuvieron amenazando a los activistas y a las personas que vienen en busca de ayuda, pero el cerco lo suspendieron. En esta ocasión vinieron con más fuerzas, pero nosotros vamos a protestar también con más intensidad”, asegura.

Según el también líder del Partido del Pueblo, su plan es aguantar un mes en huelga de hambre ─mientras sus órganos le permitan─, en protesta contra la creciente represión del régimen, para así llamar la atención mundial de lo que está sucediendo en Altamira, lo que está pasando en materia de represión por toda Cuba con otros grupos, periodistas, activistas y con el pueblo en general.

“Nuestra exigencia principal es que cese el cerco y las detenciones contra los activistas, que termine la represión contra ancianos, enfermos, alcohólicos y mujeres que vienen en busca de ayuda a la sede, y lo reclamaremos durante el tiempo que sea necesario”, agrega el activista por los derechos humanos en Cuba.

Ferrer recalcó que a medida que avance la huelga corren el riesgo de que haya un fallo de órganos, pero la intención no es llevarla hasta la muerte, “incluso sería el primero en pedirle a algún activista que se vea en estado grave que la suspenda. La intención es llamar la atención y protestar por esta situación”.

“Si la tiranía no hace caso a nuestras demandas, pues seguiremos protestando de otras formas, en las calles, en los parques, y tendrán que encarcelarnos a todos, porque no vamos a dejar de hacerlo mientras estas acciones represivas estén ocurriendo contra nuestra gente y contra las personas vulnerables”.

En los últimos días los órganos represivos del régimen han aumentado los ataques contra la UNPACU. Ayer utilizaron una nueva intimidación. La policía política amenazó a los vecinos del lugar con que se mantuvieran en sus casas sin salir, pues allanarían la sede nacional y detendrían a todo el que estuviera dentro y a los que estuvieran fuera de sus casas también.

José Daniel Ferrer, su esposa Nelva Ortega y algunos huelguistas ya sienten los efectos del ayuno voluntario. Algunos informan de malestar, cansancio y somnolencia, algo común en las huelgas de hambre.

“En lo personal tengo dolores estomacales, en las articulaciones y a menudo mareos. Es normal porque ya hoy es el cuarto día de huelga, pero se ha intensificado el malestar porque seguimos trabajando aquí, si estuviera acostado, tranquilo, sin consumir muchas energías, pues estuviese mucho mejor”, confiesa Ferrer.

El número de huelguistas en toda Cuba ha aumentado a 44; de ellos, 41 son miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide. Cerca de una veintena se encuentra en la provincia Santiago de Cuba, y el resto en Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Granma, Camagüey y La Habana.

“Además del ayuno voluntario también se realizan en estas provincias otras acciones, como poner carteles, pegatinas, grafitis, repartir octavillas. Estamos realizando varias acciones”, expresa.

Varias figuras internacionales se han solidarizado con los huelguistas, tal es el caso de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela; Carlos Vecchio, embajador del gobierno de Guaidó en los Estados Unidos; Marco Rubio, senador de los Estados Unidos; y Javier Larrondo; director de Prisoners Defenders.

“También contamos con la solidaridad de muchos hermanos de lucha como Rosa María Payá, Martha Beatriz Roque, Manuel Cuesta Morúa, Iván Hernández Carrillo, Maikel Castillo Pérez (Osorbo), Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros muchos cubanos de dentro y de fuera”, concluyó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.