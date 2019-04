Denuncian nuevo tipo de estafa en el Aeropuerto José Martí de La Habana

MIAMI, Estados Unidos. – Un nuevo tipo de estafa está llevándose a cabo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, a manos de oficiales de Inmigración y Extranjería. Así lo afirma a CubaNet Lina Rodríguez, ciudadana cubana que viajó este jueves desde la capital cubana a Miami.

“Mientras hacía la cola para Inmigración, una joven oficial me pidió que saliera de la fila y me apartó a un lado. Me resultó llamativo pues no había motivos para tal requerimiento. Entonces, comenzó a revisar mis pertenencias y fue directo al monedero. Allí llevaba yo 40 CUC, sin embargo la oficial me dijo que dentro del aeropuerto habían ordenado que ya no se podía usar CUC”.

Su esposo Lázaro, quien también se comunicó con CubaNet, cuenta que vio desde lejos toda la escena y trató de acercarse para dilucidar qué sucedía, pero se lo impidieron.

Describe Lina: “La oficial me dijo que no podía pasar al área de embarque con esos 40 CUC y que tampoco se los podía devolver a mi esposo. Luego, sin ninguna vergüenza me indicó: ‘ve al baño y espérame ahí’. Así lo hice y una vez en el baño ella me dijo: ‘Ahora puedes pagarme’. Lo entendí como una amenaza de que si no le daba el dinero no me dejaría abordar el avión y le entregué mis 40 CUC.”

Unos minutos después, comprobaría en las cafeterías habilitadas en el área del embarque, que el uso de CUC no estaba prohibido, contrario a lo que le había afirmado la estafadora.

Lina refiere que por un momento pensó en acercarse a otro oficial de Inmigración o a algún superior, para denunciar semejante atraco, pero a la vez temió que un posible interrogatorio le impidiera subir a su vuelo.

“Ellos ahí se tapan unos a los otros. La corrupción en el aeropuerto de La Habana no es nueva. He escuchado que a muchas personas, cuando llegan de otro país, les requisan dinero y pertenencias de forma arbitraria. Pero nunca había oído que lo hicieran en el proceso de salida. Estoy impactada.”