Muere cubano golpeado en Miami por el actor mexicano Pablo Lyle

MIAMI, Estados Unidos. – Un hombre cubano golpeado en la cabeza el domingo pasado por el actor de telenovelas mexicano Pablo Lyle tras un incidente de tránsito falleció este jueves en el Hospital Jackson Memorial, de la ciudad de Miami (EE.UU.), según fuentes médicas y familiares del agredido.

Juan Ricardo Hernández, de 63 años que, tras un altercado en el noroeste de la ciudad resultó golpeado por Lyle, fue internado de inmediato en el Jackson Memorial, donde falleció.

La familia de la víctima decidió hoy suspender toda terapia que le mantuviera con vida artificialmente, dijeron medios locales.

Lyle se dio a la fuga a continuación del altercado, aunque ese mismo día fue arrestado y puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de 5.000 dólares.

Según declaró el actor a la prensa local, se había marchado del lugar de los hechos porque “temía por la seguridad de su hijo” Mauro, de 6 años, quien estaba con él.

A Lyle le impusieron cargos de agresión pero recibió permiso de la corte en Miami para trasladarse a México, donde tenía compromisos laborales.

Según el reporte de arresto citado por Telemundo, Lyle agredió a la víctima después de que ésta le reclamara, porque el auto en el que el actor iba como copiloto se le atravesó en la autopista Dolphin Expressway.

El conductor del otro vehículo se bajó del auto en un semáforo y reclamó por la imprudencia al otro chofer desde la ventana del copiloto. Fue en ese momento en que Lyle se bajó del auto y le pegó al hombre un puñetazo en la cara dejándolo tirado en el piso inconsciente, indica el informe de la Policía.

La fecha para su audiencia ante el juez es el 1 de mayo y la muerte de Hernández puede provocar que los cargos sean más graves.

A su llegada a México, el actor de 32 años manifestó que “no puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (…)”.

“Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema… Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer”, insistió.

El actor se dio a conocer con una participación en la teleserie “Código Postal”, en 2006.

Desde entonces, ha seguido trabajando en telenovelas de la cadena Televisa, entre las que se incluyen “Una familia con suerte”, “La sombra del pasado” y “Mi adorable maldición”.

(EFE)