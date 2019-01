En Cuba no hay pan, pero Díaz-Canel usa un reloj de 1700 dólares

MIAMI, Estados Unidos.- Cuba lleva 60 años bajo el mandato de los mismos tiranos, y de personas que simpatizan con los tiranos, y entre todos han sumado al país en una miseria crónica de la que nadie escapa. El salario promedio en Cuba no da ni siquiera para las necesidades básicas, no hay buen transporte, no hay pan. Los sectores punteros de la economía del país han quebrado en su mayoría, y muchos de los productos que se consumen deben importarse, como el azúcar. No hay nada para nadie, bueno, tanto así no, el actual gobernante cubano sí tiene, y gana un salario que al perecer le alcanza para hacerse de un reloj de lujo TAG Heuer, que cuesta la módica cifra de 1750 dólares.

Alex Otaola dio la primicia en su programa Hola!, y se refirió a Díaz-Canel como el “vocero de la igualdad social”, ironizando que tiene un reloj que es más de cien veces mayor al salario mínimo de cualquier cubano.

El TAG Heuer suizo de Díaz-Canel es de caucho azul, con bisel de cerámica azul mate, según consta en el sitio de compra ubuy.com. Es compatible con iOS y Android, y tiene Wifi.

El reloj puede personalizarse según se quiera, ya sea la correa, y las carcasas de titanio o cerámica. Tiene varias aplicaciones, una pantalla de 1.39 pulgadas, y es de uno de los materiales más resistentes en relojes de lujo.

Pero esto es algo que podíamos esperar. Ya es sabido que la familia presidencial cubana es la que mejor vive: viajes por el mundo, yates (que no son el Granma), carros de lujo, langostas de plato fuerte, y carteras finas de diseñador.