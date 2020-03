SANTIAGO, Cuba. – El pasado viernes fue detenida la opositora Arianna López Roque justo al cumplirse un mes del arresto arbitrario y violento que sufrió a manos de las fuerzas represivas del Ministerio del Interior (MININT).

La joven contó a CubaNet que en la mañana del 13 de marzo se encontraba en el municipio Santa Clara realizando trámites personales cuando fue arrestada en la vía pública y sin orden de detención.

“Cuando me bajé del vehículo en el que me estaba transportando, aparecieron ellos cuatro vestidos de civil y dos policías, me cogieron y apretaron por el cuello para que me callara porque yo comencé a gritar consignas”.

Mientras la activista denunciaba a este medio lo ocurrido, se quejaba de fuertes dolores de cabeza, producto a halones de pelo.

“Me arrancaron pelos de la cabeza, en la detención anterior también me dieron fuertes golpes en la cabeza mientras me arrastraban”.

Esposada y en un auto de patrulla fue trasladada al UPO (Unidad Provincial de Investigaciones). Allí la introdujeron a un cuarto de interrogatorio con aire acondicionado al máximo.

“Me dijeron que ya los tenía cansados con mi activismo, que en cualquier momento me encarcelaban o… se echaron a reír con cinismo”, alertó la directora de la Academia Julio Machado.

“Entraban y salían del cuarto, aparentando que se habían olvidado de mí, unos apagaban el aire y hacía mucho calor, otros lo encendían y hacía mucho frío”, denunció López Roque, aclarando que esos son métodos de tortura.

Transcurridas más de cuatro horas de arresto, Arianna fue sacada del municipio en otro auto de patrulla.

“Me levantaron un acta de advertencia que, por supuesto no firmé, porque no entregan copia y me sacaron del municipio porque dicen que Santa Clara está revuela y no me podían dejar allá”.

“Esta gente –el régimen- tienen un miedo muy grande, están tan asustados que son capaces de mandarme hombres de más de 200 libras a maltratarme”.

Arianna López Roque es la esposa del preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, quien fue condenado a tres años de prisión por índice de Peligrosidad Social Pre delictiva.

El jueves 12 de marzo, alrededor de un centenar de cuentapropistas de la ciudad de Santa Clara protagonizaron una protesta masiva frente al Partido Provincial. Opositores residentes del lugar, miembros del Comando Cívico Leoncio Vidal, denunciaron a CubaNet que la policía política les impidió sumarse a la manifestación.