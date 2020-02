Régimen cubano reprime a opositora Arianna López Roque

SANTIAGO, Cuba. – Este jueves fue detenida con violencia en la vía pública por agentes del Ministerio del Interior la activista Arianna López Roque. El día antes, la Seguridad del Estado, en contubernio con el monopolio estatal ETECSA, habrían hackeado por enésima ocasión su cuenta en Facebook.

Alrededor de las 11.00 a.m Arianna se dirigía a la escuela primaria Yamil Dumeningo Jiménez, ubicada en el municipio Placeta de Santa Clara, donde estudia su hijo más pequeño. Algunos kilómetros antes de llegar a su destino fue interceptada por varios oficiales que no logró contabilizar.

“Fue todo rápido, eran unos cuántos, todos hombres, se bajaron de los carros me empezaron a golpear por la cabeza, la espalda y me arrastraron hasta el auto de patrulla”, denunció a CubaNet López Roque.

El secuestro, como lo tildaron activistas de Santa Clara ante la falta de justificación legal y el proceder violento de los policías, fue en plena vía pública. Vecinos del lugar gritaban “¡Abusadores, suéltenla!” y avisaron a los familiares de López lo que había ocurrido.

“A esos esbirros no les importó que mi hijo estaba solo en la escuela, gracias a las personas que vieron todo y avisaron en mi casa para que fueran a recogerlo”, lamentó la activista.

Ella contó a CubaNet que fue trasladada hacia los calabozos de la Unidad Policial del municipio donde la mantuvieron por más de 9 horas. “Un teniente coronel que no se identificó me dijo que todo lo que me habían hecho era culpa de mi activismo, de las actividades que realizamos en la Academia.”

Marcas de las esposas (Foto: Cortesía de la autora) Lesiones en la boca provocadas por agentes del MININT (Foto: Cortesía de la autora)

Arianna López Roque es, desde 2017, directora de la Academia Julio Machado, que radica en Placetas. Militó en las filas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, que lideraba el ex prisionero político, Jorge Luis García Pérez-Antúnez.

En ese mismo año, su esposo, Mitzael Díaz Paseiros fue a condenado a tres años de prisión por el delito de Peligrosidad Social Pre Delicitiva. A mediados de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

“Mi esposo ha sufrido en prisión vejaciones de todo tipo, torturas, golpizas, celdas de castigo, de todo, por ser un preso plantado, y nuestros hijos, su mamá, todos hemos sufrido todo eso. Está enfermo, padece una cardiopatía isquémica severa. Aun así, la policía política arremete contra él cada vez que quiere, pero ese es el precio de defender el respeto por los derechos humanos en Cuba”, sostuvo la opositora.

Arianna, de 29 años de edad, es una de las principales promotoras de una nueva campaña que tiene por nombre “Pa’ la Calle”, que actualmente agrupa a miembros de otras organizaciones.

Campaña "Pa la Calle" (Foto: Cortesía de la autora) ActIvista en La Habana en apoyo a la campaña "Pa la Calle" (Foto: Cortesía de la autora) Arianna López y miembros de la Academia Julio Machado en la campaña "Pa la Calle" (Foto: Cortesía de la autora) Félix Navarro en apoyo a la campaña "Pa la Calle" (Foto: Cortesía de la autora) Una de las actividades que exhortan a realizar es dejar tiras de color amarillo en lugares públicos (Foto: Cortesía de la autora) ActIvistas en Pinar del Río en apoyo a la campaña "Pa la Calle" (Foto: Cortesía de la autora) "Una de las actividades que exhortan a realizar es dejar tiras de color amarillo en lugares públicos" (Foto: Cortesía de la autora)

“No tiene una cabeza principal, todos somos responsables de llevar la campaña al pueblo cubano y estamos teniendo éxito, por eso es la represión contra nosotros” aseguró y explicó algunas de las acciones que pueden ejecutar los ciudadanos.

“Cada cual tiene autonomía total de hacer uso de las ideas que sean más efectivas en su localidad, pueden reunirse en grupos pequeños y salir a las calles, usar prendas de color amarillo que de hecho es el color de esta iniciativa, ir a la iglesia o salir a cualquier lado con alguna prenda de ese color, pintar carteles, hacerse un video o una foto con la imagen de un preso político exigiendo su libertad, entre otras.”

El color amarillo se ha vuelto el color de la resistencia, sobre todo desde el pasado 8 de septiembre, cuando la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide convocaron a una protesta pública contra la represión, que más tarde tomaría el nombre de Marcha de Girasoles.

Para la joven, madre y opositora, pese a este nuevo acto de violencia por parte del régimen cubano, la lucha continúa.

“Mi impresión es que el régimen se comporta como una bestia moribunda, el fin está cerca y lo saben. A pesar de la represión, nada podrá apartarnos de nuestro objetivo, que no es más que el fin de esta dictadura, el momento de ser libres, es ahora.”