Denuncian falta de medios para enfrentar coronavirus en cárceles cubanas

LA HABANA, Cuba. – Desde la prisión de Taco Taco, en la provincia de Artemisa, dos reos denunciaron este domingo la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades carcelarias para evitar el contagio con el nuevo coronavirus.

Según dijo vía telefónica a CubaNet el reo Norberto Muñoz Palomino, colaborador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), las autoridades de la penitenciaría no han provisto a los presos de medios de protección para evitar el contagio entre ellos, en caso de que el virus penetre en la cárcel.

“Aquí lo que nos dan es un poco de agua para limpiarnos las manos antes de ir a comer y más nada; no le echan ni cloro”, aseguró el recluso.

En ese sentido, Muñoz Palomino advirtió además que tampoco les han facilitado productos de aseo ni medios de protección como el nasobuco. La desidia que han demostrado las autoridades carcelarias comienza a generar preocupación entre los presos, confesó el entrevistado.

“Nada, nada, todo lo que han hecho se reduce a mandarnos a meter las manos en un cubo con agua cuando tenemos que ir a comer. Es algo que no entiendo porque deberían echarle un poco de cloro y no lo hacen”, advirtió.

Asimismo, asegura que el agua de la cárcel está contaminada y que no hay medicamentos para enfrentar ningún padecimiento, lo que podría ser fatal para los presos en caso de que llegara el nuevo coronavirus al penal.

“Aquí hay tremenda asquerosidad. Si el virus llegara aquí todo el mundo se va a morir”, sentenció.

Pedir una consulta médica, apunta Yolin Hernández Medina, otro de los reos, incluso podría generar represión por parte de las autoridades carcelarias.

“Hoy mismo, por pedir una consulta médica me empujaron, me doblaron el brazo… No hay las condiciones ni los medios sanitarios para enfrentar el coronavirus aquí en una prisión. En esta por lo menos no las hay… aquí te mueres y no pasa nada”, lamentó.

Hasta las 11:00 de la mañana de este lunes, las autoridades sanitarias cubanas habían confirmado 40 casos de COVID-19 en la Isla. En el país, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), se encuentran ingresados para “vigilancia clínico-epidemiológica” en centros de aislamiento 1 036 pacientes, de ellos 531 sospechosos.

Según la nota oficial difundida por el MINSAP este lunes, otras 37 788 personas se mantienen en sus propios hogares, bajo vigilancia del sistema de Atención Primaria de Salud.