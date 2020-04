Régimen acusa a un activista de Bayamo de tener vínculos con “terroristas”

SANTIAGO, Cuba. – El activista Roberto Alexander Rodríguez Cardona, arrestado el pasado 23 de abril luego de que le allanaran su vivienda, fue liberado al día siguiente en horas de la tarde con un acta de advertencia por supuestos “vínculos con personas asociadas al terrorismo” y con una amenaza de aplicación del Decreto-Ley 370.

El opositor aclaró a este medio que los hechos tuvieron lugar en Bayamo, Granma, y no en Las Tunas, aunque fue trasladado al Punto de Instrucción Penal donde radica la oficina del Departamento de la Seguridad del Estado, cerca de territorio tunero.

Un rato después de llegar a la unidad, el Instructor y Capitán de la DSE, Daniel Matamoros, le comunicó que se quedaría detenido y lo condujo a la sección penal del lugar. Sin embargo, no lo entraron a los calabozos directamente, sino que lo castigaron durante tres horas bajo el sol, a pleno mediodía.

“Me dejaron en ese espacio cuadrado cuando el sol estaba más fuerte. Aparte de eso, yo tenía un tremendo dolor de oído”, lamentó Roberto.

Como a las tres de la tarde le ordenaron que entrara en un pasillo donde estuvo de pie hasta las ocho de la noche, cuando un oficial le ofreció una silla; “no podía sentarme en el piso porque estaba muy sucio”, comentó.

Pasada una hora le informaron que lo llevarían a los calabozos, pero cómo no había capacidad en esta estación, lo trasladaron esposado a la Unidad Territorial de Instrucción, conocida como “Los Caballitos”. Allí lo metieron en una celda donde tuvo que pasar la noche junto a siete personas más. Casi al mediodía del 24 fue llevado de vuelta al Punto de Instrucción Penal.

“Estuve en condición de hacinamiento todo ese tiempo, y ninguno de los que estaban allí conmigo tenía nasobuco, aún con la difícil situación del coronavirus en la provincia”, reveló Rodríguez Cardona.

Ya en la unidad fue interrogado por el oficial Miguel, de la DSE. Este le informó que tenían presuntas pruebas en su contra, que se había reunido con “Personas del Interés de la Interpol, asociadas con el Terrorismo”, y que tenían fotos y videos de los encuentros.

“La primera persona me trajo unos medicamentos para la niña y alguien -no sé quién- nos grabó y tomó fotos. La otra me hizo el favor de traerme unos medios de trabajo”, aclaró el opositor.

Además, el oficial le mostró a Roberto un fragmento manipulado de una conversación -vía telefónica- que había sostenido con un primo hermano que vive en los Estados Unidos, al que también acusó de “terrorista”.

Este hecho demuestra que la DSE, en contubernio con la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), interviene y utiliza el contenido de las llamadas y mensajes de los opositores, así como de cualquier persona que sea de su “interés”.

En medio del interrogatorio llegó el jefe de la DSE a nivel provincial, Teniente Coronel Daniel, quien lo amenazó con aplicarle el Decreto-Ley 370 debido a algunas publicaciones que aparecen en su página de Facebook.

“Sus acusaciones eran basadas en cosas que he publicado anteriormente en mi muro, y otras más recientes que he compartido. Él me dijo que este contenido era subversivo y sancionable”, aseguró la fuente.

El Decreto-Ley 370 establece sanciones de 3 000 pesos y decomiso de medios, para toda persona natural que publique información contraria a la “Revolución”, lo que constituye una manifiesta censura a la libertad de expresión en Cuba.

Desde enero hasta la fecha, 19 personas, en su mayoría opositores y periodistas independientes, han sido multados en virtud de esa disposición.

“Claramente ellos querían multarme, pero ante mis fuertes reclamos dejaron todo en amenazas. Me dijeron que si me atrevía a publicar algo que les incomodara en mi página, o en las de mi esposa y amigos, me multarían de inmediato y me quitarían el teléfono”, declaró el activista.

Rodríguez Cardona cree que todo se trata de una estrategia que está llevando a cabo el régimen para encarcelarlo y que igual modus operandi se implementa contra del resto de los opositores.

“A mi juicio se acerca otro momento oscuro para la oposición interna en Cuba. Demandamos urgente apoyo internacional porque, de lo contrario, nos van a desaparecer a todos”, alertó.

Tras casi 28 horas de detención, Roberto fue liberado cerca de las 4:30 de la tarde del día 24. Sin embargo, el Teniente Coronel Daniel le afirmó que volverían a allanarle la vivienda tarde o temprano, ya que, en esta ocasión, no pudieron confiscarle sus medios de trabajo.

