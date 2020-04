Otaola: “Estamos presenciando el despertar y la acción del pueblo cubano”

MIAMI, Estados Unidos.- El pasado 18 de abril, el presentador e influencer cubano Alexander Otaola convocó desde sus redes sociales a un cacerolazo contra la dictadura. Hasta ahora, el conductor del programa Hola! Ota-Ola ha promovido la iniciativa como un símbolo de protesta contra el hambre, la represión y la corrupción.

CubaNet conversó sobre la iniciativa con Otaola, residente en Miami.

―¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué a las 9:00 de la noche, la misma hora en que las personas dentro de la Isla aplauden supuestamente a la labor de los médicos cubanos?

―Todo comenzó a raíz de una falsa campaña del régimen de Cuba para reconocer el trabajo de sus médicos. Todos sabemos que la mayoría de los médicos de la Isla son una herramienta utilizada por la dictadura, no solamente dentro del país sino también fuera, para mantener controlado el pensamiento popular. Se me ocurrió la idea de convocar al cacerolazo a esa misma hora, para contrarrestar la manipulación del régimen y demostrar que el verdadero sentir del pueblo es que las cacerolas están vacías.

―Otaola ¿Cuáles son los objetivos del cacerolazo?

―Nuestro objetivo es sumar a los cubanos de todas partes, pero sobre todo a los de dentro, y poder demostrar la realidad de la familia cubana, que no tiene agua, comida, ropa ni jabón. Tampoco le alcanza el día para hacer colas ni el dinero para comprar lo que necesita porque el salario es una miseria. Ese es nuestro objetivo, desenmascarar a la dictadura.

―En la Isla algunos se han sumado. También hemos visto a personas de la diáspora sonando su cacerola. ¿Crees que ya se puede hablar de resultados?

―Es muy pronto para medir resultados. Creo que eso se verá en la medida que se sume gente. Y cuando la dictadura se sienta acorralada, reaccionará, y ese también será un indicador muy importante. La idea es que se mantenga hasta que tumbemos a la dictadura. Yo creo que seguirán sumándose muchas familias, las que no tienen agua, ni luz, ni comida. Por eso hay que seguir dando cacerolazos hasta que la dictadura salga del poder.

―Otaola ¿Crees que la agudización de la crisis que atraviesa la Isla a causa de la pandemia de COVID-19, unida al aumento del descontento popular, podría ser el detonante de una explosión social?

―La sociedad cubana es un polvorín a punto de explotar, no de ahora sino desde hace algunos años. El coronavirus ha venido a aportar presión, y aunque no creo que sea la razón principal por lo que vaya a estallar todo, sí creo que estamos en el inicio del final, estamos presenciando el momento del despertar y de la acción del pueblo cubano, estamos a punto de derrocar a la dictadura. No creo que lleguen a diciembre.

Desde el pasado miércoles 22 de abril tiene lugar el “cacelorazo por el cambio”, iniciativa que Alex Otaola sugirió para todos los miércoles a las 9:00 p.m., hora en la que en Cuba salen a aplaudir a los médicos y personal de salud que enfrenta la epidemia del coronavirus.