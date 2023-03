MIAMI, Estados Unidos. — La comunista española Ana Hurtado, vocera del régimen cubano en la península ibérica, anunció que se iría a vivir varios meses a Cuba para realizar “un proyecto documental”.

En una publicación colgada el pasado miércoles en redes sociales, Hurtado aseguró que viajaría a la isla y que en esta ocasión no sería “como otras veces”.

“La semana que viene llego a Cuba. Y esta vez no va a ser como otras veces que he estado unas semanas. Me voy a quedar meses. Voy a comenzar un proyecto documental, con mi gente, con el pueblo. Que infarte la gusanera”, escribió Hurtado.

La joven española se ha convertido en una de las pocas voces independientes que apoyan abiertamente al régimen cubano en el exterior. Desconocida hasta hace no mucho, su nombre comenzó a “sonar” en redes sociales tras calificar las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 como “acciones desestabilizadoras” y responsabilizar por las mismas al gobierno de Estados Unidos.

A partir de entonces, los medios cubanos, que habían ignorado su existencia, la comenzaron a presentar como cineasta y periodista, ello, a pesar de que su obra se reduce a un documental del cual escasean las referencias.

Desde que llegara a la escena mediática en Cuba como un artefacto de la propaganda oficial, Ana Hurtado se ha vuelto célebre por sus polémicas e irrespetuosas declaraciones sobre la realidad de la isla.

Su irreverencia e irrespeto hacia los cubanos alcanzó su punto álgido cuando intentó descalificar al fallecido trovador Pablo Milanés llamándolo “gusano” y “contrarrevolucionario”, mientras el músico se encontraba convaleciente en un hospital de Madrid, en el que finalmente murió.

Su fanatismo por Fidel Castro y la Revolución cubana la llevó a tatuarse en una de sus muñecas la bandera del Movimiento 26 de julio.