MADRID, España.- El disidente cubano y líder del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo “Coco” Fariñas, depuso en la noche de este miércoles su huelga de hambre, iniciada el 26 de junio pasado, según dio a conocer el empresario y opositor Manuel Milanés.

A través de Twitter Milanés compartió un comunicado —luego replicado por FANTU— firmado por Fariñas donde el Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia explica que depone la huelga a instancias del Foro Antitotalitario Unido.

“Se me comunica que, si no cumplo con lo acordado, seré sancionado disciplinariamente a nivel de partido. Siempre he cumplido lo establecido por Los Estatutos del FANTU y no deseo sentar en precedente siendo el Coordinador General”, apuntó Fariñas.

Asimismo, indica que dejará claro a los militantes del FANTU que no se trata de su vida, sino que se deben tener en cuenta las vidas de los miles de presos políticos cubanos, que están siendo asesinados.

“Todavía tengo en mi conciencia que por no plantarme antes a instancia de la coalición política ‘Todos Unidos’, no pude salvar la vida del mártir asesinado Orlando Zapata Tamayo. Me acogeré a lo acordado por el Consejo General del FANTU y a partir de las 9:00 pm. de hoy, comenzaré a volver a tomar alimentos por mandato del Consejo General del FANTU. No obstante, quiero dejar claro que, si la situación con los presos políticos cubanos se vuelve crítica, haré huelga de hambre, y si tengo que renunciar al FANTU, lo haré”, se lee en el comunicado.

Guillermo “Coco” Fariñas inició el 26 de junio de 2023 una huelga de hambre y sed para exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político entre el régimen de la Isla y la Unión Europea y la retirada de territorio cubano de presuntas bases de espionaje de China.

El 3 de julio, ocho días después, comenzó a beber agua por la promesa de varios eurodiputados y organizaciones internacionales “de llevar sus demandas y mociones relativas a Cuba ante el Consejo de Seguridad de la OEA para ser consideradas y darles resolución”.

“Coco” Fariñas en su lucha contra el castrismo ha realizado más de una veintena de huelgas de hambre para denunciar los atropellos del régimen y exigir el respeto a los derechos humanos.