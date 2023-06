MADRID, España.- Un incendio ocurrido en la tarde de este miércoles en la Empresa Eléctrica de Camagüey, Cuba, provocó que quedaran calcinadas 14 motorinas que se encontraban en el estacionamiento del lugar.

“En la sede de la Empresa Eléctrica de Camagüey, ubicada en la Circunvalación norte, kilómetro 4 1/2, sucedió un incendio accidental en el área del parqueo de los ciclos. No se reportan daños humanos pero sí materiales”, informó la Empresa Eléctrica.

Posteriormente, la periodista oficialista María Castañeda Varona detalló que el incendio se desató por la explosión de una de las motorinas que se encontraba en el parqueo.

De acuerdo a la información, el siniestro no afectó el servicio eléctrico de la población, sino solo al de la entidad.

Ante la frecuencia de sucesos como este, varios internautas pidieron a los propietarios de las motorinas tener precaución.

“Señores, deben tener mucho cuidado cuando arreglan o compran baterías que inventan, las baterías deben comprarlas nuevas de fábrica, revisarles los amperes que les correspondan y les sirvan a su motorina y los voltajes”, aconsejó la internauta Adiabel SA.

“Muchos accidentes han ocurrido por explosiones de motorinas y no sé qué sucede, no se escarmienta. No entiendo por qué sucede. Imagino que sea por falta de seguridad. Menos mal que no hubo pérdida de vidas humanas”, comentó Yamilka Barceló.

Las motorinas se han convertido en uno de los medios de transporte más usados de los últimos años en Cuba. La escasez de combustible y el deterioro de los servicios del transporte público han obligado a muchos cubanos a acudir a ese tipo de vehículo. Pero su uso indebido hace que sean frecuentes este tipo de accidentes.

En mayo pasado la explosión de una moto eléctrica provocó un incendio en una vivienda en la calle Pocito entre la calzada de Diez de Octubre y Delicia, en el reparto Lawton de La Habana. Ese mismo mes trascendió que una familia residente en Alamar perdió sus pertenencias por un incendio similar.

Para evitar estos accidentes, expertos recomiendan hacer un ciclo carga y descarga completa cada uno o dos meses; evitar retirar el sistema Battery Management System (BMS); emplear solamente cargadores especificados por los fabricantes; no dejar la moto conectada largos periodos una vez alcanzado el 100 % de la carga; y no exponer la batería a altas temperaturas y proteger siempre el vehículo cuando está aparcado.