MIAMI, Estados Unidos. – La tormenta local severa ocurrida este miércoles en La Habana dejó inundaciones notables en zonas bajas de la ciudad, tal y como pudo comprobar CubaNet tras el paso del temporal.

Las fuertes lluvias se extendieron por más de 40 minutos, provocando el colapso de los sistemas de drenaje en varias zonas e inundaciones dentro de cientos de viviendas.

El Consejo Popular Los Sitios, perteneciente al municipio de Centro Habana, fue una de las localidades más afectadas por el temporal. Al tratarse de una barriada ubicada en una zona baja, originalmente concebida para bares y casa de juego, el sistema de alcantarillado y drenaje no está acorde a las exigencias del sector residencial.

La estación meteorológica de Casablanca, en el municipio de Regla, reportó un acumulado 72, 6 milímetros (mm) de lluvia. Asimismo, los pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) registraron lluvias significativas en Plaza de la Revolución (55 mm) y Centro Habana (51 mm).

Residentes de este último municipio aseguraron a CubaNet que desde hacía dos años no sufrían una inundación como la de ayer. Allí, el agua se mantuvo estancada por al menos cuatro horas, afectando a la totalidad de las casas.

“Se nos echó a perder todo: el colchón, el motor, los ventiladores”, dijo a CubaNet un vecino de Los Sitios.

Según el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), las fuertes lluvias en La Habana fueron consecuencia de una vaguada estacionaria en el sureste del Golfo de México que ha afectado en los últimos días a la región occidental de la Isla.

“Esto es final”, dijo una madre que no esperaba que las aguas subieran a ese nivel.

Otros lugareños calificaron la situación de las inundaciones como insostenible. “Yo no tenía nada, porque se me había echado todo a perder en años anteriores. Y ya yo no compro nada. No es política resolver esto. No quieren resolverlo. Sesenta años viviendo en esta situación”.

El INSMET destaca que septiembre es uno de los meses más lluviosos en Cuba, debido a la disminución de la influencia del anticiclón del Atlántico, hecho que propicia el paso frecuente de ondas y bajas tropicales.