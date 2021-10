MIAMI, Estados Unidos. – Este sábado, la curadora de arte Carolina Barrero inició “un ayuno voluntario en protesta por los cientos de presos que el régimen mantiene en prisión por ejercer su derecho al libre pensamiento y a la libre manifestación”, indicó la propia artista en su perfil de Facebook.

De esta forma, la curadora de arte se une a los gestos de apoyo a la huelga de hambre iniciada el pasado 27 de noviembre por el líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Guanajay; y la poeta y artista Áfrika Reina, quien inició su ayuno tres días atrás.

“Sabemos ―escribió Barrero― que desde el 27 de septiembre, hace cinco días, el artista Luis Manuel Otero Alcántara está plantado en la prisión de Guanajay, en huelga de hambre, y que por ello ha sido trasladado a una celda de castigo. Ni su familia, ni sus allegados han recibido una llamada de Luis o una explicación sobre su estado; la información la tenemos por llamadas de otros presos del penal que han arriesgado muchísimo por informarlo”, precisó.

“A este reclamo se unió hace tres días la poeta y artista Áfrika Reina, desalojada de su alquiler con su hijo pequeño en reiteradas ocasiones, difamada en televisión con información tergiversada y privada sin derecho a réplica, constantemente asediada por la Seguridad del Estado y la Policía”, también apuntó.

La curadora de arte especificó denunció sus 141 días de prisión domiciliaria, tras los cuales decidió comenzar el ayuno en su condición de “presa y de ciudadana con un reclamo muy claro: la liberación de los manifestantes del 11J, del 30 de abril, del 4 de abril en San Isidro, y de todos los que de alguna manera se encuentran presos por disentir con el régimen”.

“Mi protesta es pacífica, voluntaria, consciente y serena, no constituye un reto a la muerte, sino un elogio a la vida, a la vida plena en libertad. En este tiempo tomaré suficiente agua y té. No llevaré mi protesta más allá de los límites de mi cuerpo. No competimos con la muerte, ni acumulamos sórdidos los días, mas, sí protestamos”, detalló.

Para Barrero, la lucha “es contra el autoritarismo”. “Hoy a todos nos une, a pesar de las diferencias, un mismo reclamo por la libertad de los presos, que es lo mismo que pedir por la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, manifestación y asociación. Unámonos en este propósito común, imaginemos cada cual, desde su horizonte de lo posible, maneras de manifestar esa voluntad, para que nunca más nadie sea perseguido, juzgado o encarcelado por sus ideas”, pidió.

Asimismo, denunció la situación de cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles del régimen cubano. “Hablamos de más de 800 [presos políticos], quizás de más de 1 000, las cifras no son exactas, solo es exacta la opacidad, la incólume torpeza de los informes oficiales. Lo que sabemos, lo conocemos por el esfuerzo de la sociedad civil, que con esmero se ha preocupado de registrar y conocer en profundidad cada caso, de atender a las familias como no lo ha hecho el Estado, que sí ha dejado hijos sin madre, madres sin hijo, familias sin padres, ni sustento”, justificó Barrero.

El pasado miércoles, la curadora de arte Claudia Genlui, miembro del MSI, informó que Otero Alcántara, detenido desde el pasado 11 de julio (11J), se encontraba en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay (Artemisa).

“Me acaban de confirmar que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde el lunes 27 de septiembre. Su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado por las huelgas anteriores”, escribió Genlui en su perfil de Facebook.

La curadora también aseguró que el líder del MSI no solo estaba pidiendo su libertad, sino la de “todos/todas los presos políticos”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.