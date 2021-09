MIAMI, Estados Unidos. – La curadora de arte Claudia Genlui, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), informó este miércoles que el artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el pasado 11 de julio (11J), se encontraba en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay (Artemisa).

“Me acaban de confirmar que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde el lunes 27 de septiembre. Su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado por las huelgas anteriores”, escribió Genlui en su perfil de Facebook.

La curadora también aseguró que Otero Alcantára no solo estaba pidiendo su libertad, sino la de “todos/todas los presos políticos”.

“Lo quiero libre yaaa!!! Basta de injusticias!! Basta de sacrificar vidas por solo pensar diferente!!!”, exigió.

Otero Alcántara fue arrestado el 11J, poco después que estallaran las multitudinarias protestas que sacudieron a la Isla ese día. “El 11 de julio él sintió la emoción de la libertad, de un pueblo unido en la calle, digno y por eso salió”, escribió en su perfil de Facebook la curadora de arte Anamely Ramos.

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet confirmaron que el líder del MSI fue detenido en las inmediaciones del Hotel Sevilla, en el municipio Habana Vieja. Minutos antes de ser arrestado, el artivista había advertido que saldría a la calle a manifestarse contra la dictadura.

“Familia, ahora mismo se calentó esta talla. Toda Cuba está en la pista. (…) Todo el mundo para la calle. Yo me voy para el Malecón, me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de presos políticos, queremos democracia. Me voy para el Malecón”, dijo Otero Alcántara en una transmisión en directo a través de Facebook, el propio 11J.

Tras su detención, trascendió que sería acusado por los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato.

A finales de agosto, el MSI aseguró en un comunicado que la situación legal de Otero Alcántara era “incierta” y recalcó que el artivista no había cometido delitos ni tenía antecedentes penales que justificaran su procesamiento penal.

“Volvemos a recalcar que Luis Manuel Otero Alcántara es un artista sin antecedentes penales, que está siendo privado de su libertad en una prisión de máxima seguridad por solo ejercer su derecho a la libertad de expresión vigente en la Constitución Cubana (Artículo 54). Tanto por la situación epidemiológica como por posibles ‘situaciones’ la vida de Alcántara se encuentra en peligro. El único responsable ante cualquier suceso es el Gobierno cubano”, finaliza la declaración del MSI.

