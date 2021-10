MIAMI, Estados Unidos. – La poeta cubana y artista de spoken word África Reina, quien lleva más de 48 horas en huelga de hambre, pidió este sábado actuar por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el pasado 11J, y el resto de los presos políticos del régimen cubano.

Áfrika Reina inició su ayuno el pasado 30 de septiembre, cuando se conoció que el líder del Movimiento San Isidro (MSI) se había declarado en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde se encuentra detenido.

En un video difundido en las redes sociales del MSI este sábado, la artista cubana asegura que no va a deponer su huelga de hambre hasta que Otero Alcántara, el rapero Maykel Osorbo y el reportero independiente Esteban Rodríguez estén libres.

Áfrika Reina también expresó su preocupación por el estado de salud del líder del MSI. “Me preocupa muchísimo la integridad física de Luis; como se sabe esta es su tercera huelga en poco tiempo. También está convaleciente de la COVID. Temo por su vida y por que cualquier complicación que pueda tener, a partir de esta huelga sea invisibilizada detrás del tema de su convalecencia del virus”.

La poeta también denunció el estado de incomunicación en que se encuentra Otero Alcántara. “Nosotros no tenemos noticias de él. No podemos hablar con él, no podemos saber a ciencia cierta cómo está”.

En otro momento de su video, Áfrika Reina precisó que, pese a la huelga de hambre, aún se siente bien. No obstante, comienza a sufrir dolores de cabeza debido al ayuno.

“Esta huelga es un riesgo para mi salud y mi vida, pero es un riesgo que asumo”, dijo.

Asimismo, pidió a los cubanos que se unan al reclamo de liberación de todos los presos políticos. “No dejemos que la gente que está presa siga presa injustamente por manifestarse en contra del Gobierno, por manifestarse de manera pacífica”.

Este sábado también trascendió que la curadora de arte Carolina Barrero había iniciado “un ayuno voluntario en protesta por los cientos de presos que el régimen mantiene en prisión por ejercer su derecho al libre pensamiento y a la libre manifestación”.

“Sabemos ―escribió Barrero― que desde el 27 de septiembre, hace cinco días, el artista Luis Manuel Otero Alcántara está plantado en la prisión de Guanajay, en huelga de hambre, y que por ello ha sido trasladado a una celda de castigo. Ni su familia, ni sus allegados han recibido una llamada de Luis o una explicación sobre su estado; la información la tenemos por llamadas de otros presos del penal que han arriesgado muchísimo por informarlo”.

“A este reclamo se unió hace tres días la poeta y artista Áfrika Reina, desalojada de su alquiler con su hijo pequeño en reiteradas ocasiones, difamada en televisión con información tergiversada y privada sin derecho a réplica, constantemente asediada por la Seguridad del Estado y la Policía”, también apuntó.

El pasado miércoles, la curadora de arte Claudia Genlui, miembro del MSI, informó que Otero Alcántara, detenido desde el pasado 11 de julio (11J), se encontraba en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay (Artemisa).

“Me acaban de confirmar que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde el lunes 27 de septiembre. Su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado por las huelgas anteriores”, escribió Genlui en su perfil de Facebook.

La curadora también aseguró que el líder del MSI no solo estaba pidiendo su libertad, sino la de “todos/todas los presos políticos”.

