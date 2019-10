Carlos Otero pide cambios urgentes en Cuba: “¿Vale la pena esperar más?”

MIAMI, Estados Unidos. – El presentador de televisión Carlos Otero llamó a los cubanos a buscar transformaciones urgentes que reviertan la grave situación política y económica que desde hace décadas atraviesa la isla.

En una publicación en Instagram, el anfitrión de TN3 abordó el momento que vive el país y ofreció su visión de los que se necesita para que lleguen cambios.

“En estos días Cuba tendrá un nuevo presidente, vicepresidente y un primer Ministro. ¿Es esta la solución? Pienso que no”, escribió el presentador sobre al cambio de nomenclatura que se producirá en Cuba el venidero 10 de Octubre, día en que la Asamblea Nacional deberá designar un nuevo gobierno, tal y como lo establece la nueva Constitución.

Según Otero, la isla caribeña solo saldrá del letargo si los cubanos cambian su mentalidad.

Para el presentador, “la solución sería cambiar de ideología, ser pragmáticos, dar libertad en vez de enjaularla, estar más unidos, dar derecho al voto, desechar a los ineptos y corruptos, hundir lo inservible, abrirse a nuevas tendencias y no continuar con las obsoletas, apartar los privilegios, libre pensamiento sin cuestionar, saber escuchar respetando la opinión de los demás, amar y no odiar, construir para no destruir, extender la mano para ayudar y no para golpear o apresar. Si tanto se habla de que el cambio debería ser ya, entonces me pregunto: ¿Vale la pena esperar más?”.

Las palabras de Otero salen a la luz en medio de un aumento de la presión contra el régimen cubano, personificada en la campaña “El cambio es ya”, impulsada por opositores y miembros de la comunidad de emigrados.

La campaña cuenta, además, con el apoyo de artistas, cantantes e influencers radicados en Miami, como Alexander Otaola, Marichal y Chucho del Chucho, quienes ayer encabezaron una manifestación en la Calle 8 exigiendo el fin de la dictadura castrista, el respeto a los derechos humanos y el cese de la represión contra miembros de la sociedad civil.