MIAMI, Estados Unidos. – El ministro de Economía y Planificación del régimen cubano, Alejandro Gil Fernández, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje de Fidel Castro sobre el capitalismo, sistema que el fallecido dictador calificó como “una porquería”.

Como parte de las muestras de lealtad al castrismo ofrecidas por funcionarios del régimen este 13 de agosto, Gil Fernández aseguró que las ideas de Fidel contra el capitalismo mantenían su vigencia.

“Por eso dijimos junto a él y lo seguiremos diciendo: ¡Socialismo o muerte!¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”

Gil Fernández no solo aprovechó la fecha para lanzar algunas consignas del castrismo, sino también para recordar fragmentos de un discurso pronunciado por el dictador en un acto estudiantil celebrado en La Habana el 13 de marzo de 1991, con motivo del 34 aniversario del asalto al Palacio Presidencial y a Radio Reloj.

En su intervención, el dictador señaló que el capitalismo no era más que un sistema inoperante e incapaz de garantizar servicios básicos a los ciudadanos.

“Es realmente impresionante qué porquería de sistema es el capitalismo, que no le puede garantizar ni a su propia gente empleo, no le puede garantizar salud, la educación adecuada; que no puede impedir que la juventud se corrompa con las drogas, con el juego, con los vicios de todas clases”, dijo Castro en aquella ocasión.

El tweet de Gil Fernández fue compartido y comentado por decenas de seguidores del régimen. Sin embargo, varios usuarios también manifestaron su descontento por la gestión de Castro, que gobernó la Isla durante casi 50 años.

“Nunca debimos permitirles a las bestias sanguinarias que secuestraron la patria en 1959 que nos arrebataran la libertad y nos ofrecieran como única opción la muerte. Ahí empezó la larga noche en la que los dictadores han sumido a Cuba por más de 61 años”, lamentó Bárbara Granda.

Otros recordaron a Gil Fernández que el socialismo “ni siquiera, garantizar las cosas que prometieron 50 años antes”.