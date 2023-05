MADRID, España.- El Centro de Asesoría Legal Cubalex ha llamado a una campaña para exigir al régimen de la Isla la liberación de los cubanos detenidos durante las manifestaciones populares en Caimanera, provincia de Guantánamo, el pasado sábado.

A través de sus redes sociales y bajo el slogan “No los dejemos solos”, Cubalex pidió a la sociedad civil difundir esta campaña.

En su publicación, que ya ha sido compartida cientos de veces, la organización mostró los rostros de los arrestados. Se trata de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, quienes están recluidos en la Unidad de Operaciones en Guantánamo, sito en la carretera al municipio El Salvador, a tres kilómetros de la ciudad de Guantánamo. Mientras que Yandris Pelier Matos y los también hermanos Rody y Daniel Álvarez González están reportados bajo desaparición forzada.

Alfredo Álvarez Pozo, el padre de Daniel y Rody Álvarez González, dijo este martes a CubaNet que no tiene la seguridad del paradero de sus hijos y que tampoco tiene nada que llevarles a la cárcel.

“En la vida real no sé dónde los tienen. Unos dicen que tal día, el sábado, que se puede ir allá al Salvador a verlos, pero hasta ahora yo estoy ajeno a eso”, aseguró el padre de los dos jóvenes. “Yo estoy que no sé qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo no tengo nada que llevarles ni qué cocinar”, declaró.

En las últimas horas trascendió que Yeris Curbelo Aguilera, reportero de la agencia independiente Palenque Visión que entrevistó para CubaNet a familiares de las cinco personas detenidas en Caimanera, había sido citado por la Seguridad del Estado..

En la noche de este 6 de mayo cientos de guantanameros se lanzaron a las calles por la falta de alimentos y las condiciones precarias del sistema de salud.

El servicio de internet fue cortado por el régimen durante las protestas. Tras regresar la conexión, salieron a la luz varios videos en redes de cómo los militares reprimieron con violencia al pueblo. Hombres y mujeres fueron lanzados al suelo y golpeados.

Entre las numerosas organizaciones y personalidades que se han pronunciado contra la violencia del Gobierno castrista y la detención a los manifestantes se encuentra Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los cantantes Aymée Nuviola, Yotuel Romero, Daymé Arocena y la escritora Wendy Guerra.