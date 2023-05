MIAMI, Estados Unidos. – Alfredo Álvarez Pozo, el padre de Daniel y Rody Álvarez González, dos de los manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales en Caimanera, dijo a CubaNet que no tiene la seguridad del paradero de sus hijos y que tampoco tiene nada que llevarles a la cárcel.

Álvarez Pozo aseguró que ha sabido, extraoficialmente, que los cinco detenidos de Caimanera se encuentran en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, sito en la carretera al municipio El Salvador, a tres kilómetros de la ciudad de Guantánamo.

“En la vida real no sé dónde los tienen. Unos dicen que tal día, el sábado, que se puede ir allá al Salvador a verlos, pero hasta ahora yo estoy ajeno a eso”, aseguró el padre de los dos jóvenes. “Yo estoy que no sé qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo no tengo nada que llevarles ni qué cocinar”, agregó.

Álvarez Pozo también detalló que, durante la protesta en la noche del 6 de mayo, las fuerzas de élite del Ministerio del Interior conocidas como Boinas Negras “les fueron arriba a palos a los manifestantes, les dieron golpes”.

“Dicen la gente que sí hay lesionados, pero no sé dónde los tendrán (…). Ellos [las autoridades] dicen que están bien. Y si están bien, ¿por qué no los sueltan o dicen qué es lo que van a hacer con ellos? A lo mejor lo que están es esperando que se les baje la hinchazón de los piñazos que les dieron para entonces después decirles ‘no digan esto’, ‘no digan lo otro’, porque aquí se hace todo eso”, dijo el padre de ambos manifestantes.

Yeris Curbelo Aguilera, reportero de la agencia independiente Palenque Visión que entrevistó para CubaNet a familiares de las cinco personas detenidas en Caimanera, dijo este lunes que la localidad se había “mantenido totalmente militarizada” desde las protestas del pasado 6 de mayo.

“Aún están los Boinas Negras acá. En la noche del 7 estaba personal de Respuesta Rápida en el parque José Martí de Caimanera. Yo estuve sitiado por agentes de la Seguridad del Estado la noche entera”, contó.

El reportero también conversó con la madre de dos de los detenidos. “Ella estuvo hablando con gente de la Seguridad del Estado porque hay comentarios de que uno de ellos tiene lesiones, Luis Miguel Alarcón. Y le dicen que no, que es mentira, que no haga caso de lo que dicen. Inclusive le llamaron la atención por haberme dado una entrevista”.

Sobre la versión oficial del régimen, que difundió que la manifestación había sido protagonizada por un “reducido grupo” de personas ebrias, Curbelo Aguilera dijo que “ninguno de los jóvenes que protestaban tenía una botella de ron o una lata de cerveza en las manos”.

“También se puede percibir que ninguno de los jóvenes pierde el equilibrio mientras están protestando y caminando; se mantienen siempre con una postura firme. Sus expresiones siempre son coherentes. Eso de que estaban bajo los efectos del alcohol es simple y llanamente un método más que utiliza el régimen para desacreditar a aquellos que se manifiestan”, concluyó.

“Lo que impulsa a estos jóvenes a manifestarse en la vía pública, dicho por ellos en la manifestación y dicho por los familiares que entrevisté, es la escasez de alimentos que hay en Cuba y los altos precios. Lo dejaron bien claro: que hay hambre, altos precios, pero también la conciencia de que viven bajo un sistema totalitario, dictatorial y opresivo. Por eso gritan ‘libertad’, gritan ‘Patria y Vida’”.