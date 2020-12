Brasil autoriza a más de 350 médicos cubanos volver a ejercer en el país

MIAMI, Estados Unidos.- El Ministerio de Salud de Brasil anunció este viernes una lista de médicos cubanos que han quedado autorizados para volver a ejercer su profesión en el proyecto Mais Médicos.

Según una nota del Boletín Oficial de la Unión en Brasil, la Ordenanza No. 71, del 10 de diciembre de 2020, permitirá que más de 350 médicos cubanos, con sus respectivos registros únicos, regresen al programa del que el régimen de La Habana los sacó a finales de 2018.

El artículo 1 de la nueva legislación establece otorgar, “en base a los respectivos procesos administrativos, un registro único para el ejercicio de la medicina, en el ámbito del Proyecto Mais Médicos para Brasil, a médicos cubanos reincorporados en la 4ta convocatoria del Edital nº 9 de 26 de marzo de 2020”, reza el documento.

La lista de profesionales fue indicada en el Anexo a esta Regla Administrativa, y de acuerdo a la ordenanza, la medida entra en vigor en la misma fecha de su publicación.

Los galenos trabajarán en municipios de 24 estados brasileños, entre los que se encuentran Alagoas, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo y Tocantins.

En noviembre de 2018 el régimen cubano decidió cancelar el acuerdo de cooperación con Brasil, por el cual más de 8 000 médicos se encontraban en el gigante suramericano, y retirar a todo el personal del programa Mais Médicos ante las condiciones impuestas por el entonces recién elegido presidente Jair Bolsonaro.

El mandatario brasileño criticó las condiciones en las que los médicos cubanos se encontraban trabajando en su país y exigió a la dictadura castrista, con la promesa de mantener al personal, que los profesionales de la Isla recibieran íntegramente su salario, pudieran viajar a Brasil en compañía de su familia, y se sometieran a una prueba de reválida de sus títulos.

El régimen de La Habana, que firmó el acuerdo con el anterior gobierno brasileño de Dilma Ruseff con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como mediadora, decidió entonces, en poco más de un mes retirar a sus trabajadores de salud.

Brasil pagaban al gobierno cubano 3 000 dólares mensuales por cada médico en la “misión internacionalista”, sin embargo, los médicos cubanos solo recibían el 25 % de sus salarios (unos 750 dólares), el resto, salvo un 5% que iba a manos de la OPS, terminaba en las arcas del régimen comunista de La Habana.

