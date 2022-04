MADRID, España.- Los boxeadores cubanos Kevin Brown (67 kg) y Herich Ruiz (86 kg), quienes desertaron de la delegación nacional durante el Campeonato Continental celebrado en Guayaquil, Ecuador, en marzo pasado, ofrecieron declaraciones sobre su decisión de emigrar y sus proyectos.

Durante conversación con el periodista Jorge Ebro en su canal de YouTube, Kevin Brown explicó que tras 9 años en el equipo nacional quería algo grande para su carrera, cosa que no iba a lograr desde Cuba.

“Ya no soy un niño y decidí que este 2022 mi carrera tenía que ser fuera de Cuba (…) Es un paso muy duro, para los que lo han vivido y lo han hecho no es un secreto porque dejas atrás amigos, familia, pareja. Yo lo pensé bien, y estaba seguro, por el trabajo que pasaba en Cuba, por las cosas que merecía y que no me dieron”, agregó el campeón Mundial de Boxeo en Kazajstán, 2011.

Brown relató que sus padres también fueron deportistas de alto rendimiento, que fueron buenos en el deporte sin lograr nada en la Isla, y no quería eso mismo para él.

Por su parte, Herich Ruiz, bronce en el Mundial de Boxeo 2021, manifestó que siempre ha tenido el sueño del boxeo profesional, que veía a sus ex compañeros del equipo nacional triunfando fuera del país y que pretende conseguir lo mismo.

Ruiz, bronce en el Mundial de Boxeo 2021, denunció que el Gobierno cubano no le pagó por sus competiciones en campeonatos mundiales.

Preguntados sobre la reciente “apertura” de Cuba al boxeo profesional, ambos boxeadores consideraron que son mentiras del régimen, que seguirá gestionando a los deportistas y sin pagar la mayor parte, como ha ocurrido con Ruiz. Van a abrir con las 4 principales figuras pero luego no darán oportunidades a otros, consideraron.

Los pugilistas, que ahora son agentes libres, pretenden llegar a Estados Unidos, encontrar un buen manager que los represente y hacerse un camino en el boxeo profesional.

“Toca una nueva etapa que es darme a demostrar en el mundo profesional. Tengo muchos deseos de ser campeón. Espero lo mejor de mi carrera y de la de Herich, dijo Brown”.

Herich, que tiene un niño pequeño, reconoció que es muy difícil estar lejos, pero desde fuera de Cuba podrá darles un mejor futuro a su hijo y a su familia.

Junto a Kevin Brown y Herich Ruiz emigraron de Cuba durante el mes de marzo los deportistas Fernando Dayán Jorge, campeón olímpico de canotaje en Tokio 2020; los veleristas Iris Laura Manso y Carlos Miguel Expósito; el saltador de longitud Lester Lescay; y los peloteros Maykol Valdivia Brown, Yorelquis Hernández, Danell Figueroa y Miguel Rolando Camacho Yanes.

