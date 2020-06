Madre de preso político se declara en huelga de hambre en apoyo a su hijo

MIAMI, Estados Unidos. – Este 20 de junio, Bianko Vargas Martín, prisionero político cubano, cumplió 10 días en huelga de hambre en la prisión Kilo Cinco de Pinar del Río, según sus familiares.

Vargas Martín habría tomado la decisión el 12 de junio después que las autoridades del penal lo enviaran a una celda de castigo, en represalia por las denuncias sobre las condiciones de vida de los reclusos, que el opositor realizó mediante una llamada telefónica.

Desde ese día, Miraida Martín Calderín, su madre, no ha recibido noticias sobre el estado de salud de su hijo, quien padece asma, tiene un soplo valvular e inmunodeficiencia.

“Estoy exigiendo noticias de mi hijo porque no sé en qué estado de salud se encuentra. Yo dije que si en 48 horas no sabía nada me iba a declarar en huelga también”, declaró Martín Calderín, quien al igual que su hijo es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide.

La opositora, que lleva más de 24 horas en huelga de hambre, también presenta un delicado estado de salud.

“Va a ser perjudicial para mí abstenerme de ingerir alimentos. Soy diabética y necesito seis comidas al día, pero estoy dispuesta a arriesgarme porque no hay nada que una madre no pueda hacer por sus hijos”, dijo a CubaNet.

Bianko Vargas Martín y uno de sus hermanos fueron encarcelados cuando aún eran menores de edad, en represalia por el activismo de su madre en la UNPACU. En 2013, fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. En ese entonces, Bianko cumplió poco más de dos años de prisión.

Mantenerse activo en el grupo opositor conllevó que en 2016 fuera enviado nuevamente a prisión, esta vez sentenciado a 15 años de privación de libertad.

Al inicio fue recluido en Boniato, la prisión de máxima severidad de Santiago de Cuba. Recientemente, fue trasladado a otro penal, en el extremo occidental del país.

Su madre es coordinadora de una de las células más activas de la UNPACU en Santiago de Cuba. Su militancia en la oposición le ha costado detenciones y golpizas por parte de agentes del Ministerio del Interior.

Ante la decisión de Martín de permanecer en huelga de hambre en tanto no reciba información del estado de salud de su hijo y este sea trasladado hacia un destacamento (régimen de menor severidad), la UNPACU reiteró su apoyo a ambos activistas. No obstante, precisó que el movimiento no anima a sus miembros a realizar prolongadas huelgas de hambre, aun cuando reconoce que “las arbitrariedades del régimen cubano, en la mayoría de los casos, no dejan otra alternativa”.