“Algo inconcebible me sucedió en el país que dice ser una potencia médica”

MIAMI, Estados Unidos.- De la escasez en Cuba al parecer nadie escapa. Esta vez, como a muchos cubanos de pie, le sucedió al popular actor Bárbaro Marín, quien utilizó sus redes sociales para denunciar la falta de salbutamol en la Isla, medicamento indispensable para los asmáticos como él.

Marín relató en su cuenta de la red social de Facebook que algo inconcebible le sucedió en el país que “dice ser una potencia médica. Soy asmático crónico, y hace 4 meses que en mi farmacia no hay según ellos spray de salbutamol”, comenzó.

“Sin embargo, cuando entra, aunque está regulado por tarjeta, no alcanza, a los 3 días dicen que lo desvían a otras farmacias y al que le toca la de él que se jo.., hoy he llegado con crisis de asma a la farmacia que me toca y me han dicho que la medicina está ahí pero me puedo morir de un ataque de asma que no me la dan sin receta”, agregó Bárbaro Marín.

“He llegado casi arrastrándome a mi casa con falta de aire y a la señora que atendía nada le importó mi estado. Yo me pregunto: ¿hacia dónde vamos?, somos capaces de ir a otros países a brindar nuestra ayuda médica y dejamos morir a los nuestros? que alguien me diga que debo hacer”.

“A un asmático no se le pide sacrificio, necesitamos atención de urgencia, vivimos criticando una sociedad donde si no tienes seguro médico te dejan morir en la puerta de un hospital y aquí predicamos lo contrario”, concluyó el actor.

La escasez de medicamentos en Cuba ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ciudadanos al interior de la Isla. Y ya que el Estado ha sido incapaz de suministrar fármacos de gran demanda en las farmacias del país, la comercialización de medicamentos importados ha visto un aumento en el mercado negro cubano.

Bárbaro Marín, que vivió una década en Colombia, y trabajó en varias producciones para televisión en ese país y en cuatro filmes, regresó a Cuba en 2018 para estar más cerca de su familia.