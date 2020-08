Elián González recibe carné del Partido: “Otro triunfo para mi Comandante”

MIAMI, Estados Unidos. – El joven cubano Elián González Brotons recibió este jueves el carné que lo acredita como militante del Partido Comunista de Cuba, en ceremonia matizada por el aniversario del nacimiento de Fidel Castro.

González aprovechó la ocasión para dedicar su logro en redes sociales al fallecido dictador.

“Con inmensa alegría hoy dedico otro triunfo a mi Comandante. No pudo llegar en mejor momento y seguro lo hubiese hecho muy feliz. Hoy recibo el carnet como militante de nuestro Partido, el único, el invencible, el suyo. Felicidades, Fidel”, escribió el joven en su perfil de Facebook.

El regreso a Cuba del otrora niño balsero fue, en su momento, una de las grandes obsesiones de Fidel Castro. Por su parte, Elián, alineado por adoctrinamiento a las directrices castristas, vive orgulloso de su vínculo con el dictador.

El pasado 28 de junio, 20 años después de su vuelta a la Isla, González aseguró a medios estatales que Castro había sido “como un faro” para él.

“Fidel es en mi vida algo así como un faro. Desde que lo conocí y establecimos una amistad, la inmensa mayoría de mis esfuerzos están encaminados a hacer sentir orgulloso a mi papá y a nuestro Comandante”.

En aquella ocasión Elián recordó que Fidel Castro “era un hombre que hacía muchas preguntas” y que siempre se interesaba por él y por la comunidad.

“Una vez a punto de iniciar el duodécimo grado no sabía qué carrera estudiar. Muchas veces le pregunté o intenté que él me dijera su opinión y eso no sucedió nunca. Siempre lograba desviar la conversación porque él quería que yo tomara mi decisión… hizo como con cada cubano, nos dio las herramientas para instruirnos y construir nuestro propio camino”.

Durante su intervención en junio, González también dejó claro que su compromiso es ser fiel a la Revolución y “no traicionar esa confianza” que el pueblo ha depositado en él.