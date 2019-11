Baja disponibilidad de divisas deja a cubanos sin dólares en sus cuentas

MIAMI, Estados Unidos. – Varios ciudadanos cubanos han declarado al portal digital 14ymedio haber presentado dificultades para sacar dinero de sus cuentas bancarias en dólares.

El diario reseña que algunos clientes se han percatado casi por casualidad. Tal es el caso de una mujer identificada como María Karla, quien tendrá que esperar tres semanas para recuperar el dinero que tiene en Fincimex, la financiera del consorcio militar Cimex.

La habanera, de 38 años, percibió la situación cuando quiso retirar del banco los 500 dólares que depositó hace seis meses en una cuenta para cumplir con un requisito del consulado panameño para solicitar un visado.

“Me dicen que han puesto mi nombre en una lista de espera y que me avisarán cuando tengan el dinero.”

La situación fue confirmada a ese medio independiente por una empleada de la sucursal de Fincimex ubicada en 3ª y calle 6, en el habanero municipio Playa.

“Cualquier extracción de dólares de una cuenta en divisas está demorando porque ahora mismo no tenemos efectivo en esa moneda (…) Hay que esperar a que contemos con disponibilidad de dólares y se le irá devolviendo el dinero a cada cliente que lo solicite”, señaló la trabajadora a 14ymedio.

La situación no es exclusiva de ese centro financiero, también se registran casos en otros sitios de la capital.

“He ido a varios bancos en tres municipios para comprar unos dólares porque tengo que viajar esta semana y nada de nada (…) Aquí la empleada me dice que solo tiene 30 dólares en la caja y yo necesito 70, así que tendré que esperar a ver si entran más a lo largo del día”, explica una mujer en las afueras de la sucursal del Banco Metropolitano, en la calle 23 y J, en el Vedado.

Sobre el tema, el ciudadano José Raúl Pacheco dijo: “Ya me avisaron de que debo esperar, pero necesito mi dinero ahora. Un banco es un banco porque guarda el dinero para cuando uno lo necesita, no para cuando el banco quiera darlo”, Pese a que el régimen cubano ha reconocido públicamente dificultades para captar divisas, la escasez de dólares no es un problema nuevo.

La reciente creación de establecimientos para la venta en divisas de artículos electrodomésticos y accesorios y piezas de autos y motos ha disparado el valor del dólar en el mercado informal. La divisa acaba de superar los 1,18 CUC, muy por encima de la cotización de 0,95 que tenía a inicios de 2019.