Régimen impide salida del país de activista Marthadela Tamayo

WASHINGTON, Estados Unidos. – Tras dos días de intentos fallidos, Marthadela Tamayo González, promotora de la campaña “Unidas Por Nuestros Derechos” y miembro la Red de Mujeres por la Igualdad del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), fue impedida de viajar a México, donde participaría en el evento “La participación política de las Mujeres”.

“Este 4 de noviembre tenía que haber participado en un evento Ciudad de México donde hablaría sobre la campaña que estamos desarrollando en la isla y la situación de violencia política que estamos afrontando las mujeres (…) Cuando llegué ayer (lunes) al aeropuerto, me dicen, luego del Check In, que tenía restricción de salida del país. Otras veces ya me habían dicho, pero esta vez les pregunté el motivo, y me dijeron que aparecía con una multa en el sistema y que tenía que reclamar en la oficina de trámites de mi municipio, o sea, en el Cerro”, declaró Tamayo a CubaNet.

Tras la negativa de salida, la activista se dirigió a la oficina de trámites para conocer sobre la supuesta multa que pesaba sobre ella, pero al llegar al lugar, se dio cuenta que estaba en lo cierto: “nunca había sido multada por desorden público, como supuestamente aparece en Inmigración”.

“Después de ver que tenía expediente limpio decidí hacer el segundo intento y salir, por lo que llegué a las dos de la mañana para hacer el Check In, y luego, en Inmigración, me dijeron que pesaba contra mí una restricción de salida.”

Tamayo reclamó luego de hacer los trámites pertinentes, pero la respuesta fue que “el sistema lleva un tiempo para actualizarse”, por lo que no pudo viajar ese día.

La promotora de la campaña “Unidas Por Nuestros Derechos” cuenta que el motivo real de la restricción no es más que su defensa de los derechos humanos.

“Al régimen le molesta mi activismo a favor de los derechos de las mujeres, porque lucho para que se erradique la violencia de género y política contra nosotras, así como actualizar las cifras de feminicidios en Cuba, un grave problema que va calando hondo y del cual el régimen oculta los datos reales”.

La campaña “Unidas Por Nuestros Derechos” inició el pasado 20 de septiembre, con el objetivo de darles voz a las mujeres violentadas en la isla.

“Las que impulsamos la iniciativa somos víctimas de esa violencia política que existe en Cuba y solo buscamos participar de la vida pública de nuestro país”, apuntó.

Marthadela Tamayo recordó que también estuvo regulada por seis meses en el 2017 y dos veces en 2018.

“Esta nueva regulación me inspira para seguir luchando y trabajando por lo que creo, en un mismo camino que nos une la libertad y paridad de género, con la de expresión y los derechos de la Comunidad LGBTI, que también sufren del régimen opresor.”

“Seguiré luchando por lo que creo, para que se acaben las injusticias de una dictadura que hoy oprime a los que no tenemos voz, a los más humildes y desprotegidos, al pueblo”, sostuvo.

En los últimos meses, las promotoras de la campaña “Unidas Por Nuestros Derechos” han sufrido represión, restricciones de salidas y detenciones, como la de la activista Nancy Alfaya, coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad del CIR, que estuvo detenida e incomunicada por más de 27 horas.