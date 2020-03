Así fue el debate en directo entre Eliécer Ávila y Edmundo García

MIAMI, Estados Unidos. – Eliécer Ávila, líder del partido Somos +, debatió con el expresentador de la televisión cubana residente en Miami Edmundo García sobre demandas políticas al Gobierno de la Isla, el embargo y las iniciativas de su organización destinadas a revertir los problemas sociales de la Isla.

El debate, de casi una hora, fue transmitido en directo este sábado 28 de marzo por el canal de YouTube de Ávila, y terminó tras ofensas y exabruptos de García, quien impedía hablar al líder de Somos +.

La grabación se inició con una crítica de Edmundo a Eliécer: “Tú propusiste debatir conmigo en cadena nacional en Cuba, (pediste) que yo hablara con el presidente. Chico, eso es una sobredimensión de tu personalidad”, dijo el vocero castrista.

“Tú sabes que las cadenas nacionales cubanas están empeñadas en cosas mayores. Tú no tienes reconocimiento social en Cuba. ¿Por qué habría que poner cadena nacional?”, preguntó García.

No obstante, el fundador de Somos + recordó que, “cuando era comunista sí tenía inteligencia, prestigio, seriedad para salir en la televisión nacional. Ahora que los critico (a los gobernantes cubanos) no soy nada”.

“¿Tú no dices que el sistema social de la Isla establece que todos los cubanos somos iguales? ¿Por qué unos cubanos pueden estar en televisión y yo no?”, preguntó al conductor del programa de Facebook Live La tarde se mueve.

Más adelante, Eliécer Ávila recordó que “el Partido Comunista es el dueño de todos los medios en Cuba”. “Yo propongo ―dijo― que los medios cubanos se democraticen y que no estén al interés de ninguna agenda particular. Que en ellos puedan hablar los liberales, los feministas, el partido comunista, el partido mío, el de UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), todos los partidos que cumplan la ley que debe haber”.

Luego, el líder de Somos + desmintió las declaraciones de García sobre las supuestas intenciones de su partido de elegir un presidente de Cuba en el exilio. “Lo que yo estoy proponiendo es que toda la diáspora elija los diputados 622 y 623”, que representen a la emigración, dijo. “¿Por qué no tener nuestros representantes, que hablen de los problemas de la emigración, que no son los mismos que los problemas de Las Tunas o Camagüey?”.

Eliécer Ávila también se refirió a la “brutal campaña de difamación” contra el expresidente Barack Obama, tras el llamado deshielo entre Estados Unidos y Cuba.

En el debate, el joven cubano también aseguró que “Fidel Castro nunca confió en el pueblo de Cuba. Decir que nos toca lo peor (como dijo el dictador) cuando en una democracia se trata precisamente de que los cubanos construyan libremente su sistema, es decir que los cubanos somos lo peor”.

“Yo creo que nosotros somos capaces de no construir el peor sistema de América Latina, sino que en libertad y democracia podríamos pasarle por delante (…) incluso a los propios Estados Unidos”, defendió Ávila.

Finalmente, declaró que Edmundo García “ni Fidel, ninguno de ellos se diferencia un ápice de Trotsky, de Lenin ni de Stalin. Ellos mismos lo confesaban: ‘el pueblo no puede solo, necesita líderes fuertes que a través del miedo le digan lo que tienen que hacer’. Ellos no creen en los cubanos, ellos no creen en el pueblo de Cuba”, terminó.