MIAMI, Estados Unidos. — Habitantes de comunidades en Pinar del Río y activistas que han llegado a esa provincia para apoyar en labores de asistencia a los damnificados por el paso del huracán Ian advirtieron sobre la crítica situación en que se encuentra ese territorio.

Un contingente de artistas y coordinador culturales visitó este domingo varios poblados de San Juan y Martínez. Los activistas constataron los destrozos provocados por el meteoro, así como las inhumanas condiciones de vida en que se encuentran los habitantes de ese municipio.

“Todas las casas en total derrumbe, ausencia de alimentos, no han llegado muchas de las autoridades”, declaró en un video el activista cultural Yoelkis Torres Tapanes durante una visita a la localidad de Campo Alegre.

Según Torres, los pobladores de Campo Alegre carecen no solo de los servicios básicos, sino también de alimentos.

“No ha entrado el abastecimiento de alimentos: no hay pan, no hay agua, no hay nada”, precisó el joven, que también confirmó que las principales autoridades de la provincia no han aparecido por la zona.

“Nadie ha venido a saber qué les hace falta ni qué han perdido”, añadió.

El dramaturgo Irán Capote Fuente, quien también formaba parte de la comitiva, relató en redes sociales la difícil situación en que se encuentran Campo Alegre y otros consejos populares como Punta de Cartas y La Tea.

“Duele el entorno. Esas comunidades están destruidas. Duele pensar en el tiempo que pueda durar la recuperación. Duele pensar, duele. Por eso todo el empeño en aliviar un poco aquellos rostros. De todas las zonas visitadas hasta ahora estas son las más destruidas. Exhortamos a todas las personas, instituciones, grupos de ayuda humanitaria, ONG, que quieran sumar su ayuda. Estos pobladores necesitan cosas tan elementales como agua potable, comida y medicamentos”, escribió el artista en su perfil de Facebook.

En su visita, la brigada de activistas entregó donaciones y alimentos a los damnificados, y realizó varias actividades culturales para los niños de esas localidades del occidente cubano.

