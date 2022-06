MADRID, España.- El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) anunció fuertes e intensas lluvias para las provincias occidentales y centrales del país durante las próximas 48 a 72 horas, debido al ciclón tropical Agatha.

A pesar de no existir aún un sistema organizado, los modelos de pronóstico muestran la posibilidad de un desarrollo ciclónico tropical o subtropical a partir de este 2 junio, a medida que se mueva al nordeste sobre el mar Caribe occidental, el sudeste del golfo de México o el occidente de Cuba, precisó un comunicado emitido por la Dra. Miriam Teresita Llanes Monteagudo, jefa del Centro de Pronósticos del INSMET.

La información indica que las extensas áreas de nublados con lluvias fuertes se extenderán por algunos días. Los acumulados de lluvias pudieran superar los 200 milímetros en diferentes localidades.

El INSMET pidió a los cubanos estar atentos a esta situación meteorológica debido a la saturación de los suelos principalmente en zonas bajas y de mal drenaje.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos precisó: “Se espera que se forme un área de baja presión cerca de la Península de Yucatán en un par de días. Podría convertirse en una depresión tropical sobre el sureste del Golfo de México a fines de esta semana”.

8 AM EDT Tuesday, May 31: An area of low pressure is expected to form near the Yucatan Peninsula in a couple of days, and it could become a tropical depression over the southeastern Gulf of Mexico late this week. pic.twitter.com/WM8iqoPQ2r

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 31, 2022