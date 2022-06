MADRID, España.- Un grupo de 99 balseros cubanos fue repatriado este martes a la Isla por la tripulación del guardacostas Paul Clark. Los migrantes caribeños fueron interceptados frente a los Cayos de Florida en siete operaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés).

#Breaking @USCG crews repatriated 99 Cubans to #Cuba, Tuesday.

"These waterways are dangerous, unpredictable and the risk for loss of life is great." – Petty Officer Jose Hernandez.

Press Release: https://t.co/ddu0fZuEHd@USEmbCuba #DontTakeToTheSea pic.twitter.com/zGyEM26Zu5

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 31, 2022