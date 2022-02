MADRID, España.- El preso político Andy García Lorenzo volvió a ser víctima de la represión de las autoridades cubanas en la prisión de Guamajal, Santa Clara, donde se encuentra detenido desde las manifestaciones del 11J.

Según informó en una directa trasmitida a través de Facebook su hermana, Roxana García Lorenzo, tras el reciente juicio celebrado en su contra, le prohibieron salir de su celda durante 5 días.

Al quinto día, cuando se encontraba en el patio del centro penitenciario, solo, vio al destacamento de otros manifestantes del 11 de julio y les gritó “Patria, vida y libertad”, “Abajo la dictadura”, y por esa razón lo trasladaron a una oficina con el jefe de la Seguridad del Estado y el jefe de prisión, y allí lo amenazaron con enviarlo durante 10 días al régimen especial donde están los presos de máxima seguridad, explicó Roxana Lorenzo.

No fueron 10 días, pero sí cuatro horas, en las que permaneció esposado, dijo la joven, que pudo visitarlo este martes.

Al llegar a la prisión la hicieron desnudarse y Andy García estuvo “todo el tiempo escoltado por varios guardias, como si fuera un asesino en serie, no como los otros detenidos”. El encuentro duró hora y media, cuando lo establecido son dos horas, y no ocurrió en una sala común, si no en una oficina donde es más fácil grabar y escuchar las conversaciones, con guardias entrando y saliendo, denunció.

Según dio a conocer, la frecuencia de visitas ahora será de una vez al mes en lugar de cada 15 días, y con la presencia de un solo familiar.

Roxana Lorenzo manifestó que durante todo el tiempo que su hermano esté detenido continuará denunciando su injusto encarcelamiento, y el del resto de los presos políticos del régimen.

“Nos han intentado callar y amenazado, pero no nos vamos a callar”, señaló.

Andy García Lorenzo espera la sentencia a una petición fiscal de 7 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado.

A comienzos de enero de este año, previo al juicio, el grupo independiente Prisoners Defenders envió una carta a 32 delegaciones de países en Cuba, redactada por familiares de Andy García Lorenzo, en la que se denunciaba que los juicios del Gobierno cubano eran “prefabricados, con falsos testigos… y acusaciones vergonzosas con penas escandalosamente altas”.

