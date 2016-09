Ana de Armas: “Es muy triste lo que está pasando en Cuba”

“No hay trabajo, no hay comida, no hay dinero, no hay ni siquiera electricidad”

MIAMI, Estados Unidos.- La actriz cubana Ana de Armas ha comentado al diario El Mundo que “es muy triste lo que está pasando (en Cuba) y estoy muy preocupada. No hay trabajo, no hay comida, no hay dinero, no hay ni siquiera electricidad”.

La actriz, que dejó Cuba a sus 18 años para ir a España, donde dio inicio a una exitosa carrera en cine y televisión, y luego se estableció en Los Angeles, dijo que viaja a la isla a visitar a sus padres, aunque no “tanto como me gustaría. Hablamos todos los días ya sea vía ‘mail’, skype o mensajes”.

En Cuba “sigue habiendo muchas cosas ocultas y mucha censura”, apuntó de Armas.

“Cuando observas estas aperturas y estos cambios ves que no se están llevando en la dirección adecuada para ayudar a la gente”, comentó sobre la situación en la Isla tras la visita del presidente de EE.UU., Barack Obama, comentó:

De Armas se encuentra en España promocionando la película actualmente en cartelera War Dogs (Juego de Armas) en la que comparte papeles con Jonah Hill, Miles Teller y Bradley Cooper entre otros cotizados actores de Hollywood.

La actriz a su vez trabaja actualmente en la filmación de la secuela de ‘Blade Runner’, una superproducción en la que comparte cartel con Jared Leto, Ryan Gosling y Harrison Ford, y en ‘La hija de Dios’, un filme de acción con Keanu Reeves.