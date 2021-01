Amenazan con ocho años de prisión al hijo de José Daniel Ferrer

MIAMI, Estados Unidos. – Luego de casi siete horas de detención arbitraria fue liberado José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García.

El joven, de 18 años de edad, reveló a CubaNet que a pocos metros de la sede del grupo opositor cuatro oficiales de la Seguridad del Estado lo interceptaron para obligarle a subir a un auto de patrulla. Sin embargo, se negó a ser conducido ante la ausencia de un documento legal que justificara la detención, provocando una respuesta violenta de los oficiales.

“Uno me golpeaba y tres me sujetaban. Me dieron en la nariz, en el cuello, en la cara, en la cabeza y luego me llevaron a la fuerza”, denunció Ferrer Cantillo.

En un video publicado por la UNPACU en YouTube se aprecian ensangrentadas varias prendas de vestir que portaba el muchacho al momento de la detención.

“Me tuvieron como una hora en la esquina parado y luego me llevaron a la Primera Unidad Policial de Santiago. Allí me amenazaron con ocho años de cárcel por delitos que ellos pueden fabricar, como desacato y atentado”, detalló.

El joven también aseguró que no pagará la multa recibida, ni ninguna anterior, por considerarlas arbitrarias.

“Esta la enésima golpiza que recibe de la policía política, desde muy pequeño ha sufrido fuerte represión por parte de la tiranía castrocomunista”, aseguró su padre.

Sobre la amenaza de cárcel para Danielito, dijo: “Le he enseñado a mis hijos que vale la pena sufrir durante años torturas en prisión si se trata de la lucha por la libertad de un pueblo esclavo y oprimido”.

Ferrer alertó que, desde el día de ayer, se ha intensificado el operativo que fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) mantienen desde hace seis meses contra las sedes de la UNPACU.

Actualmente, Ferrer cumple una condena de cuatro años de prisión domiciliaria. De igual forma, el régimen cubano mantiene a medio centenar de integrantes de su organización cumpliendo sanciones por motivos políticos.

