MIAMI, Estados Unidos. – El Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), reveló ante las cámaras de TV Venezuela Noticias que varios de los altos funcionarios del régimen chavista podrían solicitar refugio en templos de la Iglesia Católica.

El anuncio de Moronta, obispo de San Cristóbal, se produce en medio de especulaciones sobre las posibles salidas que tendrían los altos cargos ante una eventual caída de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Algunos altos dirigentes (…) fueron a consultar si en el caso de que hubiera alguna situación que les fuera contraria a ellos, se mantenía el derecho de asilo que universalmente se le reconoce a la iglesia”, dijo Moronta, quien señaló la decisión inapelable de la iglesia de proteger a todas aquellas personas que sean víctimas de ataques y que requieran atención.

#6May Monseñor Mario Moronta dijo que altos dirigentes del chavismo han acudido a varios obispos para consultar sobre el derecho de asilo, en caso de una salida de Nicolás Maduro del poder. Via @DiarioTalCual #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/X3raemi7QV — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de mayo de 2019

El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, ha reiterado la necesidad del diálogo para dar una salida al conflicto en Venezuela. Sin embargo, las partes implicadas, dictadura y oposición, no ceden en sus posiciones, lo cual podría generar una escalada de violencia a medio o largo plazo.

“Hace 20 días representantes de Nicolás Maduro tocaron las puertas de Conferencia Episcopal Venezolana para pedir asilo, en caso de una salida del mandatario (…) La iglesia está abierta para aquellos que requieran una atención, pero no seremos alcahuetas. No va a esconder por esconder, sino proteger para que no se realicen actos contrarios a la vida”, agregó.

Pese a la revelación, el obispo precisó que no puede revelar los nombres de los dirigentes que estaban solicitando esa medida universal.